Viraliza nas redes vídeo em que mulher chama Zé Dirceu de ‘bandido, sem vergonha’; assista

Repercutiu esta semana no Twitter um vídeo no qual Zé Dirceu, ex-chefe da Casa Civil de Lula, é confrontado por uma mulher na rua no dia da votação do 1º turno, 2 de outubro. A mulher que segura a câmera se aproxima de Dirceu para filmá-lo e provoca ‘olha quem está aqui…’. Ela o chama de ‘bandido’. Uma jovem com boné e camiseta do MST (Movimento dos Sem-Terra) se aproxima da mulher e pede que ela pare de filmar, pedindo que ela fosse ‘filmar o seu candidato’. Enquanto isso, Dirceu vai embora junto de algumas pessoas que o acompanham. Nesta sexta, 14, o vídeo possuía mais de 100mil visualizações e foi replicado por vários usuários da rede social.

Leia Também STJ mantém 27 anos de prisão para Zé Dirceu na Lava Jato

Atrás dele, a mulher segue filmando e discutindo com a jovem. “Não pode filmar bandido? Filho da mãe, sem vergonha. Podia perder o direito ao voto, né?”, são algumas das expressões que a dona do celular usa. Ao ficar mais próxima da jovem, ela rebate ‘quem tá encostando? Retardada. Quem tá perseguindo você? Eu estou filmando é o bandido’. Como a câmera se volta para a jovem, não é possível ver em qual veículo Dirceu entra.

Dirceu acumula condenações tanto no âmbito da Lava Jato quanto do Mensalão. Ele esteve preso até novembro de 2019, quando foi beneficiado com a mudança do entendimento do Supremo a respeito da prisão em segunda instância.

Em abril deste ano, ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmaram a condenação do petista a 27 anos de prisão, dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Já nos processos oriundos do Mensalão, ele foi condenado a uma pena de sete anos.

Em virtude desses processos, o ex-ministro da Casa Civil se afastou da vida pública. Ele recorre em liberdade das condenações.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO ROBERTO PODVAL, QUE DEFENDE ZÉ DIRCEU

A reportagem entrou em contato com o advogado Roberto Podval, que defende Zé Dirceu perante a Justiça. Contudo, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta. A palavra está aberta para manifestação.