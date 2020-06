Violência policial é tema de seminário virtual que vai discutir o escândalo Favela Naval

O promotor José Carlos Blat, o jornalista Roberto Cabrini, o procurador Felipe Locke Cavalcanti e o advogado Ariel Castro participam nesta segunda, 15, de uma transmissão ao vivo sobre o escândalo Favela Naval.

O caso emblemático expôs, em 1997, assassinato, tortura, agressões e extorsões praticados por policiais militares em Diadema, na Grande São Paulo.

O debate virtual ‘O caso da Favela Naval — Aspectos penais, processuais penais e repercussão social e jurídica. A violência policial’, será transmitido a partir das 19h45 pelo canal da Uninove no YouTube.

Blat é o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que investigou e denunciou o grupo de PMs envolvido nos crimes. Já Cavalcanti atuou como promotor no júri que condenou o comandante da tropa de policiais militares que invadiu a Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru) em outubro de 1992. Ao fim da ação, foram encontrados 111 corpos, 102 deles com marcas de tiros.