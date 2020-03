Violência obstétrica No Sessão Aberta, podcast do Ministério Público Federal em São Paulo, a procuradora da República Ana Carolina Previtalli Nascimento aborda por que isso ainda acontece no Brasil, qual a importância da informação para que as mulheres possam exigir respeito à sua vontade e aos seus direitos e o que o MPF vem fazendo no combate a esse tipo de violência