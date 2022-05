Violência doméstica: caso Johnny Depp e Amber Heard

O julgamento do processo de difamação movido pelo ator Johnny Depp contra sua ex-parceira, Amber Heard, à primeira vista pode ser algo bem específico, mas que nos faz refletir sobre vários aspectos em torno da violência doméstica e da necessidade de conciliação, de um processo penal que reconheça a mulher como um sujeito a ser protegido como ré, vítima ou condenada na perspectiva processual.

O objeto do julgamento que está ocorrendo no Caso Johnny Deep x Amber Heard é uma ação de indenização cível decorrente de perdas e danos proposta por Johnny Deep contra a ex-mulher. Ele está pedindo 50 milhões de dólares com reparação a danos sofridos à sua imagem.

Para entender o que está sendo julgado hoje, é necessário trazer alguns antecedentes importantes: Eles foram casados por dois anos e depois se separaram, tendo um divórcio bastante conturbado. Na ação de divórcio, Amber obteve uma ordem de restrição contra Johnny Depp, após acusá-lo de 12 episódios de agressão física ao longo do casamento. No final do processo, o juiz disse que haviam provas suficientes para comprovar que Amber foi vítima de agressões múltiplas e decorrentes. Com isso, Amber ganhou a ação de divórcio e recebeu uma indenização moral de 7 milhões de dólares.

Em 2018, após a ação do divórcio ser encerrada, Amber escreveu um artigo para o jornal americano The Washington Post, se declarando sobrevivente de violência doméstica. Em decorrência desse artigo, Johnny Depp alegou prejuízos decorrentes da perda de contratos de inúmeros filmes e compromissos.

Em 2020, o jornal inglês The Sun publicou um artigo que apresentava Johnny Depp como um marido violento. Após isso, ele processou o jornal por difamação, mas perdeu a ação já que a justiça britânica considerou que as agressões contra a ex-mulher tinham sido comprovadas.

Diante desse cenário e, em especial ao artigo do The Washington Post, Johnny Depp ajuizou a presente ação alegando estar sendo difamado por Amber Heard. Na ação, ele argumenta ter sido vítima de violência e que sua ex-mulher sofre de transtorno de personalidade Borderline. Dentre outras coisas, ele também alegou que ela o agrediu fisicamente e defecava na cama, e que o filho nascido de barriga de aluguel era de outra paternidade.

Amber Heard contestou a ação e fez um pedido de reconvio pleiteando uma indenização no valor de 100 milhões de dólares. Segundo Amber, ela é uma sobrevivente de violência doméstica. Reafirmou que foi diversas vezes agredida física, moral e psicologicamente, além de detalhar diversos episódios de agressão, durante o uso constante de cocaína por Depp, e também afirmou ser vítima de violência sexual quando ele introduziu uma garrafa em sua genitália.

Contexto Social sobre o caso

Os Estados Unidos é um dos países mais violentos do mundo para mulheres. Os dados demonstram que 1 em cada 4 mulheres sofre violência doméstica, e 1 em cada 6 mulheres sofre violência sexual em algum momento de sua vida.

Isso nos mostra que, assim como o Brasil, estamos falando de um país extremamente patriarcal e misógino. É por isso que conseguimos observar semelhanças desse julgamento com julgamentos brasileiros nos casos de violência doméstica e sexual contra mulheres.

Posso, até mesmo, citar algumas semelhanças no julgamento de Johnny Depp com outros julgamentos que envolvem violência de gênero, independente do mérito:

Johnny Deep alegou que a ex-mulher possuía desvios graves de personalidade – como o transtorno de personalidade Borderline -, como forma central da sua defesa. O objetivo era afirmar que Amber era violenta e que ele que era a vítima da agressão. Inclusive, durante o julgamento, ele trouxe uma psicóloga como testemunha para que pudesse afirmar isso.

Essa é uma alegação clássica dos agressores na maior parte dos casos em que se discute violência do gênero – ou seja, nada melhor do que trazer a velha ideia de “mulher louca e agressiva” como forma de vitimização.

A argumentação centrada no questionamento da sanidade da mulher como ponto central, vai em conformidade com uma das mais tradicionais formas de opressão contra mulheres: o gaslighting.

Depp argumenta que o uso e abuso de álcool e drogas era causado por ele ser vítima de um relacionamento abusivo por parte da Amber – trazendo mais um traço comum do patriarcado, uma vez que a mulher “seria a principal responsável por todos os males causados à humanidade”. Ou seja, ela também seria a responsável pelo vício dele em drogas.

Outro argumento é a suposta falta de fidelidade de Amber para macular a sua imagem como “esposa”, trazendo outra característica comum da sociedade patriarcal, que é destruir a imagem da vítima porque ela seria uma “mulher vulgar”. Da mesma forma que, no caso da Mariana Ferrer, trouxeram fotos dela com conotações sexuais como uma forma de destruir a imagem dela no julgamento e, de alguma forma, “justificar as agressões” ou a vitimização do agente.

As possíveis implicações no caso de Johnny Depp

Comprovando que Johnny Depp fala a verdade, Amber será condenada a indenizá-lo. Caso contrário, ele quem terá que indenizá-la. Essa ação é na esfera civil.

Como o processo seria na esfera criminal e no Brasil?

No julgamento, a defesa de Johnny Depp trouxe uma fala de Amber Heard em que ela assume ter batido nele e não o socado, e logo após o chama de ‘bebê’. Isso parte de uma perspectiva em que podemos supor que se trataria de um caso de relacionamento tóxico de ambas as partes. Ou seja, onde existiria uma troca de agressões mútuas por ambas as partes. Nesse caso, não haveria uma violência baseada e nem uma relação de subordinação de uma das partes em detrimento de outras.

Se comprovado as agressões recíprocas, como decidir?

No Brasil, muito embora se admita a ocorrência de lesões corporais físicas recíprocas entre agressores e, nesse caso, se tratando de lesão corporal leve, a pena pode ser substituída por detenção ou multa.

No caso de um relacionamento conjugal em que existem lesões recíprocas – no caso da lesão corporal em que a mulher agride o home, a ação vai se proceder mediante representação. Todavia, de acordo com a sumária 542 do STJ a ação em que o homem agride a mulher é ação pública incondicionada.

Ou seja, em caso de violência doméstica onde existam lesões recíprocas, a jurisprudência, baseada em uma perspectiva de compensação histórica de opressão, tem entendido que:

Deve haver a conexão entre ambas as ações e todas devem ser julgadas em conjunto, mesmo a em que o homem é a vítima, pelo juizado de violência doméstica.

No que concerne a condenação exclusiva da mulher (entendendo que não houve violência por parte do homem), a jurisprudência entende que, pelo fato de vivermos em um país com altas taxas de violência de gênero, altamente patriarcal e misógino, a condenação exclusiva da mulher só deve ocorrer quando for demonstrado que ela deu início às agressões e que o homem atuou apenas para se defender nos exatos limites da legítima defesa, especialmente de forma moderada.

Se comprovada ausência de moderação na eventual legítima defesa, ambos são condenados por lesão corporal nas medidas de suas culpabilidades.

Outro ponto que está sendo abordado no julgamento é o fato de Amber não possuir provas materiais que confirmem as agressões como “hematomas na pele”. Essa é uma alegação muito frequente nas teses de defesa para pleitear a absolvição do agressor. Neste caso, surge a necessidade de um processo penal feminista em que se entenda que, nos casos de violência contra a mulher, a palavra dela é uma prova relevante.

Isso porque, na maior parte das vezes, é muito difícil comprovar a ocorrência de uma violência de gênero, já que muitas vezes a mulher esconde os hematomas por conta da vergonha e do medo. É difícil ter testemunhas oculares e as provas obtidas em meios eletrônicos podem ser manipuladas, ou seja, é difícil atestar sua veracidade. Se é difícil essa comprovação na violência física, imaginemos na violência psicológica.

De um modo geral, no Brasil, temos observado uma mudança de postura em relação a absolvição por fragilidade probatória. Tem se dado prevalência à versão da mulher, sob o argumento de que, na maioria das vezes, o delito no âmbito doméstico não conta com testemunhas presenciais. Demonstrada a ocorrência de lesões na mulher, a palavra da mulher possui um peso probatório grande.

Essas iniciativas vão de encontro com a Lei Mariana Ferrer, cujo objetivo é proteger as vítimas de crimes sexuais de atos contrários à sua integridade moral e psíquica no curso do processo judicial.

Além disso, especifica que, durante as fases de instrução e julgamento do processo, ficam vedadas manifestações sobre fatos relativos à pessoa denunciante que não constem nos autos – como, por exemplo, a acusação de traição de Amber. Além disso, também fica vedada a manifestação sobre o uso de linguagem, informações ou material ofensivo à dignidade do denunciante ou de testemunhas.

*Mayra Cardozo, advogada especialista em Direitos Humanos e Penal, é mentora de Feminismo e Inclusão e líder de empoderamento