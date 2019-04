Villas Bôas diz estar preocupado com ‘restrições’ a general alvo de buscas da PF no inquérito das fake news Assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e ex-comandante do Exército afirma que 'conhece muito' oficial da reserva citado em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo