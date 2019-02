Vídeo mostra queda de helicóptero com Ricardo Boechat

Câmeras da concessionária CCR flagraram o momento em que o helicóptero que transportava Ricardo Boechat caiu e colidiu com um caminhão no Rodoanel, próximo ao acesso da rodovia Anhanguera, nesta segunda-feira, 11.

Jornalista, velado no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, na zona sul de São Paulo, será cremado às 16h desta terça, 12, no Cemitério Horto da Paz, em cerimônia fechada.

No incidente, também morreu Ronaldo Quattrucci, 56 anos, piloto do helicóptero.