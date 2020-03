Vídeo mostra PM dando rasteira em bêbado; assista

Um policial militar foi filmado dando uma rasteira em um homem durante abordagem no Canindé, zona norte de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de homem embriagado e armado com faca ameaçando pessoas na rua.

No vídeo, é possível ver que o homem e um PM conversam. Segundo a Secretaria, o policial militar negociava com o rapaz.

Ele se aproxima do policial que lhe aponta a arma, ao que o rapaz levanta a camiseta sob a mira do revólver.

Neste momento, é possível ver que uma viatura e uma moto da PM chegam ao local. Um outro policial desce do carro, vai até o homem e lhe aplica uma rasteira.

O rapaz cai e é imobilizado. Ele é algemado deitado no asfalto.

Ao menos oito viaturas comparecem ao local da ocorrência.

O homem foi levado ao pronto-socorro Nossa Senhora do Pari, onde foi medicado.

Depois ele foi levado para o 12º Distrito Policial para ser registrado Boletim de Ocorrência.

COM A PALAVRA, A POLÍCIA MILITAR

“A Polícia Militar esclarece que foi acionada para verificar uma ocorrência de homem embriagado e armado com faca, ameaçando as pessoas na rua. Um policial iniciou a negociação e, após apoio de outros agentes, o suspeito foi imobilizado. Ele foi levado ao PS Nossa Senhora do Pari, onde foi medicado. Depois seguiu para o 12º Distrito Policial, onde foi registrado B.O e liberado.”