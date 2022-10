‘Essa aí é minha, tem dinheiro aí, tem dinheiro aqui’; assista abordagem da PF ao presidente da Assembleia de Alagoas com R$ 146 mil em sacos de lixo

Ao ser abordado pela Polícia Federal (PF) na ação que apreendeu R$ 146 mil antes do primeiro turno da eleição, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Victor Correia dos Santos (MDB), disse que parte do dinheiro era dele para cobrir despesas.

O Estadão teve acesso ao vídeo da abordagem, que aconteceu no restaurante do Hotel Ritz Lagoa da Anta. A gravação mostra o momento em que os policiais abrem duas mochilas e encontram os volumes de dinheiro vivo armazenados em sacos de lixo.

A PF abriu uma investigação sobre possível compra de votos. Quando a abordagem veio a público, o deputado disse que foi “vítima de uma armação policialesca”. Ele foi reeleito como o terceiro deputado estadual mais votado em Alagoas.

O diretório estadual do MDB chegou a pedir uma investigação sobre a abordagem da Polícia Federal. O partido afirma que houve abuso de autoridade e interferência política na corporação. A Procuradoria Regional Eleitoral em Alagoas (PRE-AL) concluiu, no entanto, que a ação foi “legítima”.

Os policiais abordaram o deputado após receberem uma denúncia do superintendente municipal de Transportes André Santos Costa. Ele narrou que estava no hotel e “desconfiou” da movimentação quando Marcelo Victor trocou sacos de azuis com seus assessores na mesa do restaurante.