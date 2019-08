Vice de Ferraz condenado por fraude na compra de medalhas e troféus

O juiz João Walter Cotrim Machado, da 3ª Vara Criminal de Ferraz de Vasconcelos, condenou o vice-prefeito Karim El Nashar (PP), a quatro anos e oito meses de prisão em semiaberto, por suposta fraude a licitação na compra de troféus e medalhas para eventos esportivos na cidade. Também foi sentenciado o ex-prefeito Acir Filló (PSDB) – 5 anos e 10 meses (semiaberto).

Segundo a acusação, ‘durante o mandato do réu Acir Filló como prefeito da cidade, entre 2013 a 2016, teria ele coordenado esquema criminoso para realização de fraudes em licitações e desvios de dinheiro público’.

“No caso específico do pregão eletrônico nº. 45/2014, procedimento administrativo nº. 12.510/2014, após requisição de compra pela Secretária Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de aquisição de medalhas e troféus, os réus teriam dado início a procedimento licitatório fraudado, para compra superfaturada”, diz a denúncia.

A acusação narra que a empresa de Jacinta Januária – também condenada, a quatro anos em semiaberto – teria sido a única empresária a participar da licitação, e emitido notas fiscais frias.

Segundo o magistrado, ‘há de se ter em conta, ademais, que embora não tenham sido fornecidos pela empresa de Jacinta, os troféus e medalhas foram fornecidos por outra empresa, com a anuência dela, que ficaria responsável apenas por emitir notas fiscais’.

“Provavelmente, os pagamentos somente não foram realizados pelo Município – ou pelo menos não constam dos registros oficiais tenham sido realizados –, porque poucos dias depois da contratação fraudulenta, em 03/10/2014, o Ministério Público iniciou investigação sobre o caso”, anota.

Sobre Karim, o juiz afirma. “Como pessoa de confiança de Acir e que responde a outros processos por fatos análogos, por certo também estava envolvido no sistêmico esquema de fraudes em licitações que havia sido implantado durante o mandato do ex-prefeito”.

Acir Filló está preso e é acusado em diversas ações penais de fraudes e desvios. Ele tentou delação premiada, que foi rejeitada pelo Ministério Público.

Também escreveu o livro Diário de Tremembé, com relatos de presos da penitenciária do interior de São Paulo. O livro pôs suspeitas sobre os motivos que levaram ao regime domiciliar de Roger Abdelmassih, que culminaram com a revogação do benefício ao ex-médico.

Condenação

O vice-prefeito afastado de Ferraz de Vasconcelos, Karim El Nashar, foi condenado em julho à perda de cargo, multa de R$ 330 mil, além de cassação dos direitos políticos por 10 anos, no âmbito de ação de improbidade administrativa, em um caso que envolveu uma suposta promoção irregular de um servidor, sem concurso.

COM A PALAVRA, PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Quanto a decisão judicial proferida em primeira instância, irá recorrer e provar sua inocência.