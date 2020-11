Vestibular em tempos de pandemia

Este foi um ano atípico para quem pretende cursar uma faculdade. Escolas fechadas, aulas suspensas e os vestibulares não foram adiados. O cronograma de estudos foi afetado e muitos estudantes ficaram sem rumo, perguntando como se preparar para as provas.

Pensando em ajudar quem não tem condições de pagar por um cursinho e/ou aulas particulares resolvi criar o projeto “Missão Enem” que disponibiliza, gratuitamente, no meu canal no YouTube (DoMonteiro), aulas gratuitas de Língua Portuguesa e Literatura com todo o conteúdo das provas do Exame Nacional. As aulas são objetivas e dinâmicas e tem por objetivo ajudar, principalmente, os estudantes de baixa renda a terem oportunidade de fazerem uma boa prova.

Sabemos que o ensino no Brasil não é igual para todos. Nesses tempos de pandemia então, ficou ainda pior. Os alunos mais carentes, na maioria de escolas públicas, ficaram sem aulas e muitos até sem as aulas remotas, o que prejudicou bastante a preparação para o vestibular.

Português e Literatura são as duas matérias que têm as notas mais baixas no Enem. Por isso a importância de saber ler e interpretar corretamente as perguntas das provas. Isso vale para todas as matérias porque se o estudante não compreende a pergunta, certamente vai responder errado.

Nada é impossível para quem acredita e estuda. Quem tem foco e interesse tem a oportunidade de passar no Enem. E com o projeto “Missão Enem” procuro conscientizar as pessoas do que elas precisam fazer para mudar, nem que seja um pouco, essa realidade da educação no país. Eu cumpro o meu papel de educador e cidadão. E você?

*Sérgio Monteiro, professor e produtor de conteúdo