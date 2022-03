Vereadores promovem quebra-pau em Câmara no interior do Maranhão; assista

Vídeos que circulam na internet mostram vereadores envolvidos em uma briga generalizada na Câmara Municipal de Itinga, cidade a 620 quilômetros de São Luís. O episódio aconteceu na tarde desta sexta-feira, 18, durante uma sessão para antecipar a eleição da Mesa Diretora da Assembleia. Segundo informações preliminares do portal Itinga em Foco, na ocasião, pessoas insatisfeitas com a atual gestão e apoiadores do presidente da casa legislativa, Fabinho Coqueiral (PP), implodiram um protesto com apitos e gritarias. Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível notar pessoas entrando em confronto corporal e móveis do local sendo arremessados para o alto. Enquanto a confusão se intensificava, uma parte do público soltava gritos inflamados. Já alguns vereadores acompanharam o tumulto do lado de trás da mesa principal da Câmara, dois deles gravaram o momento através de celulares. Na área central do espaço, homens trocavam empurrões, socos e chutes. Um deles atacava os demais com um capacete.

Uma testemunha que registrou a briga, disse: “quebraram tudo, tudo da Câmara”. A Polícia Militar foi acionada no local. Até o momento, não há informações de feridos. A reportagem do Estadão entrou em contato com a assessoria da Câmara Municipal por email e telefone, mas não houve retorno.