Vereadora entra com ação para tentar obrigar prefeitura de São Paulo a zerar passagens no segundo turno

A vereadora de São Paulo e deputada federal eleita Erika Hilton (PSOL) entrou com uma ação nesta quarta-feira, 19, para tentar obrigar a prefeitura da capital a oferecer transporte público gratuito no segundo turno da eleição.

São Paulo não teve passe livre no primeiro turno e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) já anunciou que não pretende zerar as passagens no próximo dia 2. Pelo menos 11 capitais vão oferecer passagens de graça no segundo turno, incluindo Rio de Janeiro, São Luís e Porto Alegre.

A Defensoria Pública de São Paulo já havia recomendado a gratuidade no transporte no primeiro turno.

Erika pede que o Tribunal de Justiça do Estado obrigue e prefeitura a entregar, dentro de 72 horas, um estudo sobre a viabilidade do passe livre excepcional para o domingo de eleição.

A vereadora argumenta que a medida é importante para garantir a participação dos eleitores mais pobres.

“O impacto de se garantir aos cidadãos paulistanos o exercício do direito constitucional ao voto com a gratuidade do transporte municipal no dia do pleito eleitoral é ínfimo diante do subsídio que os cofres municipais já repassam para as empresas de ônibus anualmente”, diz um trecho da ação.

O custo de cada passagem de ônibus em São Paulo é de R$ 4,40. A multa para quem não vota é de R$ 3,51. A abstenção na capital paulista no primeiro turno foi de quase dois milhões de eleitores.

O processo aguarda julgamento e o pedido liminar da ação deve ser analisado ainda nesta semana.

O tema já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, preferiu não obrigar os prefeitos a isentarem as passagens. Ele disse que o passe livre é uma “boa ideia de política pública”, mas reconheceu que as eleições estão muito próximas e que não há previsão orçamentária ou leis específicas para regulamentar o tema. Barroso destacou, no entanto, que as prefeituras e concessionárias que quiserem zerar as passagens não podem ser punidas.