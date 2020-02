Vereador preso em investigação do PCC é eleito vice-presidente da Câmara de Suzano

O vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o ‘Zé Pirueiro‘, foi eleito vice-presidente da Câmara de Suzano, na Grande São Paulo, na sessão ordinária de quarta, 19. Ele teve a prisão preventiva decretada em 28 de março de 2018 após promotores do Gaeco – braço do Ministério Público que combate o crime organizado – encontrarem drogas, arma, colete balístico e ‘grande soma de dinheiro’ na Cooper-Suzan, cooperativa de van que ele chefiava.

‘Zé Pirueiro’ é alvo de uma investigação que apura a relação da facção PCC com o sistema complementar de vans na cidade. O vereador nega envolvimento com a facção e que tenha cometido qualquer crime.

Em 12 de março de 2019, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão provisória de ‘Zé Pirueiro’ por medidas cautelares alternativas, como se manter afastado do cargo.

O vereador obteve liminar do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, em 5 de dezembro de 2019, para voltar à cadeira na Câmara do município da região Leste da Grande São Paulo.

Ao ser empossado na vice-presidência da Câmara de Suzano, ‘Zé Pirueiro’ fez um agradecimento. “Quero agradecer a confiança dos nobres colegas que me elegeram como vice-presidente e afirmar que vou trabalhar junto com o presidente para fazer uma gestão focada no melhor para a nossa cidade.”

A vice-presidência ficou vaga depois que a vereadora Gerice Lione (PL) renunciou por motivos pessoais. Desta forma, o então vice-presidente, Joaquim Rosa (PL), assumiu o comando da Casa até o final da atual legislatura, que termina em 31 de dezembro.

‘Zé Pirueiro’ recebeu 13 votos. Também estavam concorrendo ao cargo os vereadores Alceu Cardoso (Republicanos) e José Alves Pinheiro Neto (PDT), o ‘Netinho do Sindicato’. O vereador Alceu recebeu cinco votos.

Antes do início da votação, Netinho retirou seu nome da disputa.

COM A PALAVRA, ‘ZÉ PIRUEIRO’

“O vereador teve a sua prisão preventiva revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento de que não existiam os fundamentos necessários para tanto.

O vereador se encontra na plenitude dos seus direitos políticos e é justo que possa ocupar e exercer plenamente o cargo para o qual foi eleito democraticamente.

Ressalte-se que o vereador não possui nenhuma condenação e a restrição de seus direitos políticos significaria uma antecipação de julgamento.

O vereador não possui nenhum vínculo com nenhum tipo de facção criminosa. O vereador jamais cometeu qualquer crime.

O vereador exerce o seu direito de defesa no processo em questão e acredita na sua absolvição, pois, é totalmente inocente das acusações.”