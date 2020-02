Vereador dá violenta cabeçada em advogado; assista

O circuito interno de segurança da Câmara de Vereadores de Birigui, no interior de São Paulo, município com 125 mil habitantes a 507 quilômetros da capital, registrou o momento exato em que o vereador Leandro Moreira (Republicanos), o ‘Lê’, dá uma violenta cabeçada no rosto do advogado Milton Walsnir de Lima. O fato ocorreu na terça, 11.

No vídeo, Milton aparece conversando com um homem na recepção da Câmara Municipal. Os dois bebem algo.

‘Lê’ chega ao local e se dirige ao advogado, dedo em riste. Ele fala algo a Milton.

O vereador, então, lhe dá uma violenta cabeçada no rosto.

O advogado sente o golpe e cai.

Um homem que testemunhou a cena se aproxima e ajuda Milton a se levantar.

‘Lê’ ainda se aproxima e diz mais alguma coisa ao advogado.

Outro homem se aproxima e afasta o vereador dali.

Desentendimento

Boletim de ocorrência registrado pelo advogado informa que ‘Lê’ saiu do plenário e, ao encontrar o causídico, esbravejou. ‘Divulga aquela lista de novo’.

Essas informações sobre o motivo da agressão foram obtidas pelo G1.

O vereador afirmou à TV TEM que é o autor de um projeto de redução de cadeiras votado e aprovado pela Câmara na noite de terça, 11.

Ele diz que antes de começar a sessão foi abordado pelo advogado e os dois discutiram.

‘Lê’ contou que a discussão esquentou e que ele foi agredido verbalmente.