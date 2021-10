Vem aí o ‘iniciador de pagamento’!

Se não houver mais mudanças no cronograma de implantação do “Open Banking”, a partir de 29 de outubro de 2021 já poderão ser praticadas as atividades de “iniciação de transação de pagamento de Pix” (Res. BCB nº 109/21, art. 2º, II).

A “iniciação de transação de pagamento” é o serviço pelo qual uma instituição, a pedido de uma pessoa, dá uma ordem de iniciação de pagamento para ser executada por outra instituição (na qual a pessoa possui conta). Por exemplo, se você for titular de conta em dois bancos diferentes, poderá utilizar o aplicativo de “iniciação de transação de pagamento” para fazer movimentações em ambas as contas, mas sem necessidade de acessar o “app” ou “home banking” de qualquer um destes bancos.

O “Iniciador de Pagamento”, também conhecido como Prestador de Iniciação de Serviço de Pagamento – PISP (Payment Initiation Service Provider), é uma figura criada a partir do “Open Banking” (Res. Conj. CMN/BCB nº 1/20). Afinal, para poder exercer tal atividade, ele precisa ter acesso aos dados detidos por parte as instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Vale lembrar que tanto o compartilhamento dos dados quanto a autorização para a “iniciação de pagamento” dependem do consentimento inequívoco realizado pelo titular dos dados (Res. Conj. CMN/BCB nº 1/20, art. 2º, VIII), ou seja, ninguém vai sair por ai movimentando a conta dos outros sem autorização deles.

O PISP é uma instituição de pagamento (Res. BCB nº 80/21, art. 3º, IV), ou seja, uma empresa que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento​, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes (como é o caso de muitas fintechs e bancos digitais) (Lei nº 12.865/13, art. 6º, III e §2º). Mas vale observar que a “iniciação de pagamento” também poderá ser realizada por instituições financeiras, especialmente alguns bancos e cooperativas de crédito (Res. BCB nº 80/21, art. 16, I, II e III).

A partir do dia 29/10/2021, os serviços de “iniciação de pagamento” já poderão ser realizados para o Pix (apenas). Além disso, o cronograma do “Open Banking” já estabeleceu as datas para que a funcionalidade também seja disponibilizada para transferências entre contas da mesma instituição e TED (15/02/2022), boleto (30/06/2022) e débito em conta (30/09/2022).

As utilidades da “iniciação de pagamento” são inúmeras, incluindo a possibilidade de movimentar contas bancárias (ou de pagamento) a partir de aplicativos de serviço de transporte, de entrega de comida, de mensagens, entre outros. Tudo isso também deve garantir uma experiência mais simples e agradável para a realização dessas operações (garantidos os padrões de segurança estabelecidos pelo Banco Central). Se formos utilizar as experiências internacionais como referência[1], é bastante provável que novos modelos de negócio surjam a partir da “iniciação de transação de pagamento”, com mais benefícios para os clientes do sistema financeiro.

*Marcio Ortiz Meinberg, mestre e doutorando em Direito Constitucional pela PUC-SP, é advogado do Lopes Pinto Nagasse Advogados, coordenador das áreas de Contratos e Regulatório do Sistema Financeiro Nacional

*Alexandre Nunes Petti é sócio do Lopes Pinto Nagasse Advogados, responsável pelas áreas de Contratos e Regulatório do Sistema Financeiro Nacional

[1] Para um panorama geral de diversas experiências internacionais sobre o “Open Banking”, sugerimos o estudo elaborado pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário – ITCN: “Bancos Centrais do Mundo e o Uso do Dinheiro em Espécie: um estudo comparativo”.