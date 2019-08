‘Vejo um movimento de reação como o que aconteceu na Itália’, diz Deltan da Lava Jato Sob fogo cerrado de opositores, coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná que derrubou maior esquema de corrupção já descoberto no País escreve no Twitter que 'se busca tirar a credibilidade de agentes públicos'