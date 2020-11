Veja seis dicas para comprar on-line com segurança na Black Friday

Com as recomendações de isolamento social durante a pandemia, a expectativa do varejo é de um aumento nas compras on-line durante a Black Friday deste ano. E para quem já planeja aproveitar as promoções, a dica é redobrar os cuidados para fazer um bom negócio. Conhecer a reputação da loja, guardar os registros de compras e pesquisar se o site tem conexões seguras são fundamentais para não cair em armadilhas, aponta o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec).

De acordo com a instituição, as demandas nos órgãos de proteção e defesa do consumidor em ‘relação à internet’ mais que dobraram entre janeiro e outubro de 2020 em comparação ao mesmo período do ano passado. As principais reclamações estão relacionadas ao vestuário (calçados, roupas e acessórios) e envolvem atrasos ou não entrega dos produtos.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) publica, nas redes sociais e na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dicas para que os consumidores façam suas compras com segurança. Em caso de problemas é possível fazer reclamações no site consumidor.gov.br.

“Nesse momento, devemos ter mais cuidado com as ofertas e com a exposição dos consumidores dentro dos estabelecimentos que possam colocar em risco a saúde e a segurança, lembrando que esses são princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor”, diz a secretária Nacional do Consumidor, Juliana Oliveira Domingues.

Veja as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor para comprar com segurança: