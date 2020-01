Veja o motorista de Wilson Santiago transportando ‘laranja’ e mala com R$ 30 mil

Em ação controlada, a Polícia Federal flagrou um motorista do gabinete do deputado federal Wilson Santiago (PTB) transportando emissários de supostas propinas ao parlamentar e ao prefeito de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes. As entregas ocorreram até poucos dias antes da Operação Pés de Barro, que mirou os dois políticos.

As investigações miram supostas propinas de R$ 1,2 milhão ao prefeito e o deputado federal relacionadas ao superfaturamento das obras da Adutora Capivara, no sertão Paraibano. As buscas e apreensões foram deflagradas no dia 21 de dezembro. No mesmo dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello determinou o afastamento do parlamentar.

A investigação acompanhou a rotina do empresário George Ramalho, delator da empresa Construção, Empreendimentos e Comércio, a Coenco, responsável pela construção do sistema adutor. O executivo foi preso em abril pela Operação Feudo, que investigava fraudes nas obras de saneamento básico do município de Ministro Andreazza, em Rondônia.

Em sua rotina, o delator foi filmado, e acompanhado de agentes que flagraram o caminho da propina entregue por ele a emissários dos políticos. A dez dias da Operação, a PF e o delator gravaram a entrega de uma mala de R$ 30 mil a uma suposta emissária do prefeito de Uiraúna. Ela, no entanto, veio ao encontro do delator em um carro conduzido pelo motorista do deputado.

Veja a gravação:

COM A PALAVRA, O ADVOGADO LUIS HENRIQUE MACHADO

“Trata-se de um delator que ganhou notoriedade na Paraíba por delatar terceiros para não ser preso. Em nenhum momento o delator apresentou provas de que o Deputado Wilson Santiago teria recebido dinheiro ilícito. Tampouco a Polícia Federal apresentou provas que incriminasse o deputado. A ação controlada, as intercepções telefônicas, telemáticas e ambientais não dizem nada a respeito do deputado, somente ilações e conjecturas. Em momento processual oportuno, a defesa apresentará também as suas provas restabelecendo a verdade real dos fatos”.

Luis Henrique Machado

Advogado do Dep. Wilson Santiago