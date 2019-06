Veja o doleiro e os delatores da Odebrecht depondo sobre o operador do PSDB

Delatores da Odebrecht, como os ex-executivos Fernando Migliaccio e Luiz Eduardo da Rocha Soares, e o doleiro Álvaro José Novis prestaram depoimento nesta quinta-feira, 6, em ação penal que mira lavagem de mais de R$ 100 milhões do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Ele é acusado de fornecer dinheiro ao departamento de propinas da empreiteira, que era usado no pagamento de vantagens indevidas a políticos e ex-diretores da Petrobrás. Vieira de Souza está preso na Operação Lava Jato sob suspeita de operar para políticos do PSDB.