Veja o ’95.º deputado’ da Assembleia de São Paulo fugindo antes da PF chegar Imagens de circuito interno do prédio no Itaim mostram André Pinto Nogueira, eminência do Legislativo paulista, escapando da Operação Círculo Vicioso, segunda fase da Operação Tritão, que desmontou esquema de fraudes a licitações e desvios no porto de Santos