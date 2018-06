Veja depoimentos dos ex-marqueteiros do PT em ação contra Lula

Os marqueteiros João Santana e Monica Moura, que atuou nas campanhas presidenciais de Lula (2006) e Dilma (2010/2014), prestaram depoimento nesta segunda-feira, 5, ao juiz federal Sérgio Moro. O casal falou em ação contra o ex-presidente Lula sobre o sítio de Atibaia.

A denúncia inclui ao todo 13 acusados, entre eles executivos da empreiteira e aliados do ex-presidente, até seu compadre, o advogado Roberto Teixeira. A força-tarefa da Lava Jato afirma que a Odebrecht, a OAS e também a empreiteira Schahin, com o pecuarista José Carlos Bumlai, gastaram R$ 1,02 milhão em obras de melhorias no sítio em troca de contratos com a Petrobrás.