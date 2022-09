7 de Setembro: apoiadores de Bolsonaro se reúnem sob chuva na Avenida Paulista

* matéria atualizada às 15h46

O clima frio e chuvoso não impediu que milhares de manifestantes se reunissem na avenida Paulista neste 7 de setembro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Por volta das dez da manhã, embora alguns trios ainda estivessem sendo montados, a maioria das pessoas se aglomerava em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), diante de um trio elétrico que fazia jingles com músicas famosas, cantando “vapo vapo do Capitão” e “voto no Bolsonaro porque não sou otário”. A maior parte dos manifestantes, contudo, chegou por volta das 13h.

A alguns metros, na frente de uma loja de roupas de departamento, um trio elétrico com cercadinho para imprensa recebeu os candidatos Marcos Pontes (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) no começo desta tarde. Ambos fizerem falas breves pedido aos apoiadores que “votem com consciência”. O candidato ao governo do Estado mencionou os 200 anos da independência durante seu discurso. “Eu saio daqui exatamente orgulhoso e motivado a dar o melhor”, afirmou Tarcísio. Pontes, que busca uma cadeira no Senado, também apelou para a data: “vamos declarar a independência do Brasil novamente no dia 2 de outubro. Pra ficar independe de tanta ladroagem, de tudo que agente viu lá atrás”.

Em seguida, Carla Zambelli (PL) discursou aos manifestantes afirmando que amanhã peticionará à Corte Internacional de Direitos Humanos em desfavor dos ministros do STF. “O poder emana de vocês e é com vocês que iremos colocar o Brasil nos trilhos”, afirmou sem dar mais detalhes. Ela estava ao lado de Tomé Abduch, candidato a deputado estadual pelo Republicanos.

Eduardo Bolsonaro também esteve presente e discursou aos manifestantes reforçando falas contra o Supremo Tribunal Federal.

A maioria dos cartazes empunhados por manifestantes trazia recados ao Supremo, pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes, repúdio ao comunismo no Brasil e ao candidato do PT , Luiz Inácio Lula da Silva. Poucos manifestantes pediam a intervenção das Forças Armadas.

Um helicóptero da Polícia Militar que sobrevoava a Paulista foi recebido com aplausos por manifestantes. Ao lado do MASP, policiais aposentados da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Os “boinas pretas” posavam próximos de um modelo antigo de viatura do batalhão com apoiadores de Bolsonaro.

Um pouco distante do centro da manifestação, foram enchidos dois balões de Bolsonaro. Em um deles, o presidente posa com a faixa presidencial e, no outro, sobre um cavalo.

Até a publicação desta reportagem, a Polícia Militar não divulgou a quantidade de manifestantes presentes durante a manhã.

Veja outras imagens da manhã na avenida Paulista: