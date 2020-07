Vedação a atividades politico-partidárias ‘não pode conduzir à total supressão da liberdade de pensamento’, dizem procuradores e promotores sobre quarentena de Toffoli Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores da República, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criticam proposta de quarentena para membros da Promotoria e da Procuradoria defendida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal