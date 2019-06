Vasos de cocaína

Durante uma operação com cães de faro, realizada entre a noite de sábado, 15, e a madrugada do domingo, 16, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, a Receita apreendeu mais de 8 kg de cocaína em bagagens despachadas por passageiros que viajariam para a cidade de Lagos, Nigéria.

A primeira bagagem pertencia a uma nigeriana. No interior da mala estavam dois vasos de madeira que ocultavam 5,021 kg de cocaína.

No segundo caso, foram encontrados 3,208 kg de cocaína em duas bagagens com frascos de perfumes, pertencentes a um homem, também nigeriano.

Os dois passageiros foram conduzidos à Polícia Federal do aeroporto, informou a Seção de Comunicação Institucional da Receita.