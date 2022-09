Varra os problemas para baixo do microscópio

Em outubro de 2018, um novo modelo da Boeing, o Max 737, caiu no mar da Indonésia, causando a morte de 189 pessoas. Cinco meses depois, outro Max 737 caiu na Etiópia, ocasionando a morte de mais 157 pessoas.

Os dois acidentes aconteceram dois meses após a aposentadoria de Ed Pearson, um ex-oficial da Marinha e senior manager da fábrica do 737 da Boeing e, segundo ele, ambos poderiam ter sido evitados.

Por que não o foram?

De acordo com ele, havia muito estresse, fadiga e extrema pressão por prazos empresa, que passou a trocar reuniões com pequenos times por reuniões de 100 pessoas — onde os gestores em atraso eram publicamente humilhados. Ed, de seu lado, percebeu que havia sérios problemas ligados à segurança dos aviões (43 falhas críticas), mas ficou com medo de expô-los, pois as pessoas não eram incentivadas a falar. Ainda assim, procurou o gerente geral da fábrica, e sugeriu que ela parasse.

Mas foi ignorado e dispensado, pensando que seria inclusive demitido. A resposta que recebeu foi de que a fábrica simplesmente não poderia parar. “Como assim?”, perguntou ele: “vi operações militares fecharem por bem menos que isso”. “Esta é a questão”, respondeu seu “líder”, “a Marinha não é uma empresa com fins lucrativos”.

No começo dos anos 1950, um americano chamado W. Edwards Deming foi ao Japão para ajudar no planejamento do censo, e acabou criando teorias que reinventaram todo o processo produtivo local.

Empresas como Toyota e Sony implementaram, a partir dos ensinamentos dele, a manufatura “just-in-time”, que trata, se pensarmos bem, de um conceito talhado para os tempos atuais: a responsabilidade para encontrar e corrigir problemas deveria estar com qualquer funcionário, o que pode evitar com que esses problemas cresçam a um patamar de soluções custosas demais.

Mas as pessoas precisam de uma cultura empresarial que as incentive a fazer isso. Esta é, para mim, a principal essência do intraempreendedorismo: cada membro de um time ser capaz de parar a linha de montagem. Einstein costumava dizer que não podemos resolver problemas com a mesma mentalidade que usamos para criá-los, e nesse sentido, uma cultura corporativa que maximiza o engajamento criativo das pessoas ajuda a que possamos enfrentar os problemas o mais cedo possível, e com novas respostas.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe