Varejo: entenda por que o data center é vital para a sustentação do e-commerce

O varejo é uma das atividades mais importantes da economia global. Com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social, a maneira de como fazer compras mudou e o consumo on-line se tornou um hábito que deve permanecer no dia a dia da população. De acordo com dados do SpedingPulse, índice macroeconômico publicado anualmente pela Mastercard, o e-commerce representou 11% das vendas do varejo no Brasil em 2020 – 75% acima dos 6% registrados antes da pandemia.

Dessa forma, a digitalização do varejo e a aceleração do comércio eletrônico foram a tábua de salvação para diversos varejistas. Para 2021, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o comércio varejista, no geral, alcance uma alta de 4,5% nas vendas, a maior taxa em nove anos.

Nessa transição, o varejo e a tecnologia se tornaram um só. Além disso, entendeu-se a importância dos centros de processamento de dados, que é o principal item para o bom desempenho de suas operações digitais. Atualmente, qualquer empresa que realize vendas online precisa se preocupar com a segurança, a qualidade da sua conexão de internet e o desempenho da infraestrutura de data center.

Seja para habilitar as vendas pela internet, para o relacionamento com o consumidor ou para suportar toda a operação por detrás das telas, o data center é a estrutura que funciona como um coração tecnológico, ancorando todas as aplicações necessárias ao desenvolvimento das atividades diárias.

Para aprimorar a operação do e-commerce, o primeiro ponto a ser priorizado é assegurar a resiliência da rede. Para isso, buscar um provedor especializado é o ideal. Sua infraestrutura robusta poderá entregar confiança e um SLA elevado, evitando interrupções no serviço e qualquer impacto a estrutura do cliente.

Desse modo, as empresas que gerenciarem com eficácia a infraestrutura de TI, com a ajuda de um provedor de serviços de data center especializado e confiável, liderarão o setor tanto em receitas quanto na mente do consumidor. Veja abaixo alguns itens imprescindíveis para um bom funcionamento do e-commerce:

Logística: boa gestão de estoque, disponibilidade e rapidez no acesso às informações podem ser a diferença entre uma jornada de compra bem-sucedida ou não. E todo esse processo, necessariamente, passa pela estrutura do data center.

Segurança no pagamento: a segurança é um atributo fundamental em modelos de negócios online, seja na confiabilidade da entrega, na proteção de dados pessoais ou no pagamento. Nesse processo, o cliente não apenas acredita na boa fé do varejista, mas também que seus detalhes de pagamento serão transmitidos e cuidados adequadamente. Além disso, em conjunto com aplicações de nuvem e/ou ambientes híbridos, podem oferecer medidas de segurança superiores para proteger o data center de ataques DDoS, evitando a perda da confiabilidade do seu site.

Flexibilidade para atender a demanda em datas especiais: em datas especiais, como Black Friday e Natal, os acessos triplicam de tamanho e o que faz o cliente escolher onde comprar, além do preço, é a estabilidade e rapidez do site, entregando assim uma experiência de compra estável e sem complicações. Organizações cuja infraestrutura de TI não consegue suportar um grande volume de consumidores simultaneamente, em especial durante picos de vendas ou de campanhas promocionais, podem sofrer com longos tempos de carregamento, prejudicando a experiência do cliente.

O que fez as compras online crescerem tanto em números não foi somente o isolamento social, mas, a conveniência de poder comprar o que quiser de onde estiver, e o que torna essa experiência agradável é um bom atendimento e um ótimo funcionamento digital mais fácil, seguro, ao alcance de alguns cliques, o que só é possível graças ao suporte dos data centers.

*Eliel Andrade é gerente de Produtos da ODATA