Vamos mudar juntos?

Quando um ciclo se repete o dito popular adverte: “já conheço essa novela”, infelizmente não se trata de uma edição do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV. Está longe disso. A inflação, velha conhecida do brasileiro, está de volta e bate recorde, são mais de 14 milhões de desempregados, e o subemprego é o que restou, se ainda tiver a “sorte grande”. Regredimos ao mapa da fome em que mais de 20 milhões de pessoas se quer possuem recursos para suprir suas necessidades mais básicas. Tempos difíceis que precisam de enfrentamento e é o que buscamos fazer.

Em São Paulo aprovamos o Bolsa do Povo que destina R$ 1 bilhão para políticas sociais. Na infraestrutura o Pró São Paulo vai aplicar R$47,5 bilhões para a retomada do crescimento. E para a saúde o Mais Santas Casas, maior programa de repasse financeiro para hospitais filantrópicos, agora é lei e vai destinar R$ 1,2 bilhão para 333 instituições.

O coronavírus já deixou em 2021 mais de 410 mil óbitos, entretanto, o câncer segue fazendo mais de 220 mil vítimas e o AVC mais de 110 mil todos os anos. Não podemos assistir mais a essa novela. Precisamos de uma força tarefa pela completa retomada dos hábitos saudáveis e que o estado seja o fiador deste processo em soma com a iniciativa privada – integração pela vida.

Através do nosso mandato priorizamos a saúde pública e gratuita, por meio de emendas parlamentares apoiamos os municípios do interior do estado com academias ao ar livre, custeio das estruturas de saúde, compra de vans e ambulâncias para transportes de pacientes, aquisição de equipamentos para hospitais e unidades de saúde. Total apoio para a vida. Mas, não é suficiente. É indispensável uma cooperação de todas as forças, inclusive a sua. Essa causa é de todos nós. Mudar para melhorar a qualidade de vida.

Em 2020 enfrentei um AVC e vi na prática a importância de ações preventivas no dia a dia. Sabia que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com boa alimentação, administração do estresse e atividade física? Pois é, driblar a inatividade é o primeiro passo. Desde então, comecei a pedalar e aprendi que o mesmo caminho nunca é exatamente igual, pois a cada volta quem muda é a gente. Vamos mudar juntos?

*Ricardo Madalena, deputado estadual e líder da bancada do Partido Liberal