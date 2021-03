Praticamente todas as semanas eu recebo mensagens de pessoas no Brasil querendo que eu leve investidores para seus projetos porque “o dólar está alto”. Porém, a cotação da moeda americana em relação ao real não é motivo para investir no Brasil. Se taxa de câmbio fosse justificativa, o Brasileiro estaria colocando seu dinheiro no Paraguai.

Existem muitas outras formas de o estrangeiro se aproveitar da arbitragem do câmbio, se houver discrepância entre o preço de mercado e o valor intrínseco. Se o dólar “estiver muito alto”, o estrangeiro tem centenas de fundos de investimentos, opções, índices, títulos e ações que podem ser utilizados com o mesmo propósito, com melhor liquidez, e dentro do seu próprio País!

A decisão de investir é de longo prazo, e a análise será feita em cima das perspectivas de crescimento daquela economia. Olhe para o Brasil hoje: briga política que já dura, pelo menos, seis anos (quatro anos dos últimos governos Dilma e Temer e dois do Bolsonaro). Crise que já passa de década. Insegurança jurídica, criminalidade, inflação (sim, o IPCA está baixo, mas já viu o IGP-M?), taxa de juros negativa.

E por isso, te convido a fazer uma reflexão: por que o investidor estrangeiro vai pegar o seu suado dólar e colocar no projeto do Zé do Laranjal, numa cidadezinha lá no Sul do País, sem liquidez, com planilhas infladas por um consumo que não se vê nas ruas, “só porque o dólar está alto?”

É preciso ter um patrimônio colossal para que a sua parcela dedicada ao risco (5-10%) seja aplicada em países com a situação político-econômicas em que o Brasil se encontra.

A taxa de câmbio do Real contra o Peso Argentino é de R$1 para $13. E então, vamos investir nos Hermanos?

*Daniel Jevaux, empreendedor especialista em finanças e no mercado imobiliário da Flórida. Fundador da Jevaux Inc