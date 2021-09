Vamos falar sobre descontrole, senhor ministro

Já não há o que este governo possa ser, fazer ou parecer que nos cause ainda mais repulsa, vergonha ou indignação. Porém fomos surpreendidas (sim, aqui é importantíssimo o uso da flexão de gênero) esta semana com um episódio na sessão da CPI que investiga a incompetência, a ingerência, a corrupção e a política de morte do Executivo Federal em relação à pandemia da Covid-19, onde o ministro depoente – que ocupa a pasta da Controladoria Geral da União – desferiu o adjetivo de “descontrolada” contra uma senadora da República.

Na mente confusa, para usar de eufemismo, a “autoridade” revela o machismo enraizado, entranhado e exaltado por essa gestão federal. O pensamento é tão tacanho, que prevalece a velha máxima que mulheres quando “sobem o tom” estão em descontrole, em surto histérico, perderam a razão. Mas seria oportuno e esclarecedor dizer ao ministro que descontrolado é o adjetivo que cabe assim, “como uma luva”, para o governo que ele integra.

Vamos falar sobre descontrole então senhor ministro…vamos recordar quantas vezes o seu chefe, que infelizmente é o “Comandante em Chefe“ desta nação, gritou, agrediu com palavras, foi intimidador com jornalistas – na sua maioria mulheres, é bom lembrar -, proferiu expressões e gestos hostis à população negra, à comunidade LGBTQIA+ e a todas as famílias que perderam pessoas queridas nesta pandemia.

Quem sabe ofereçamos ao ministro um outro fato bem recente, noticiado no mesmo dia ao da cena protagonizada por ele quando do adjetivo usado para tentar deslegitimar a senadora Simone Tebet, aquele em que seu colega – o que comanda a pasta da Saúde – fez um gesto considerado obsceno às pessoas que se manifestavam em Nova York na passagem vexatória que o presidente da República e sua comitiva fazem na Assembleia-Geral da ONU. Pode haver descontrole, histeria, destempero maior que um ministro de Estado mostrar o dedo para os que se expressam em contrariedade à política sanitária mortal deste governo?

Até onde possamos nos lembrar, uma vez que o presidente da República não nos deixa esquecer, este é um governo que tem em quase sua totalidade os cargos do primeiro escalão ocupados por homens. Então, as perguntas que se fazem necessárias e urgentes são: Quem são os descontrolados neste país? Quem são os responsáveis pelo descontrole econômico, ambiental, sanitário e social no Brasil?

Como se não bastasse a expressão machista e misógina do ministro da CGU na CPI – embora este ao menos tenha pedido “sinceras” desculpas à senadora – um general arrependido e ex apoiador de Bolsonaro agora resolve dizer que a senadora deve medir as palavras “antes de usar a fragilidade do sexo como escudo para as suas ousadias”. Desta forma, está claríssimo e transparente que o “problema” não é bem de descontrole, mas de ousadia.

Pois quero lhes dizer, caros senhores, que vocês necessariamente terão de engolir as “ousadias” femininas/feministas, sejam elas para requerer assentos para senadoras na CPI, sejam elas para inquerir “assertivamente” (como diria a presidenta golpeada em 2016 por homens descontrolados) ministros de Estado que devem prestar contas ao país.

É com alegria e esperança que vos digo: a ousadia chegou para ficar e para incomodar os homens descontrolados que governam o Brasil.

Ontem, hoje e sempre: Viva a descontrolada ousadia das mulheres brasileiras!

*Ana Paula Barreto é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-graduada em Comunicação Legislativa pela Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis). Foi assessora de comunicação no Senado Federal e no Superior Tribunal de Justiça e chefe de Comunicação da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República