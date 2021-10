Vamos falar abertamente sobre a tal PEC 5/21

A PEC quer reformular a estrutura do CNMP que é um órgão administrativo, por excelência. A Constituição Federal conferiu a ele o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros (art. 130, A, &2º, CF). Repita-se: questões administrativas e financeiras e não se intrometer na atividade-fim.

Com a PEC, entretanto, ele poderá rever ou desconstituir , por exemplo, investigação ou pedido de prisão preventiva de um político corrupto, sob a alegação de que o Promotor usa o “cargo” com o objetivo de interferir na ordem pública, organização interna e na independência das instituições e dos órgãos constitucionais. Conceitos abertos e que não se compatibilizam com uma investigação; mas, ao contrário, dão poderes para retirar a investigação de determinado Promotor ou Procurador. Mexer na atividade fim do Ministério Público. Misturar-se nas atribuições dos Promotores e Procuradores.

E isso afeta você cidadão de bem, que paga seus impostos, e que quer um mínimo de decência na condução da res publica, do dinheiro público, que quer moralidade, honestidade e eficiência administrativa.

De maneira transversa o CNMP estará metendo o bedelho na própria atividade jurisdicional, porque se abstrair do integrante do Poder Judiciário, um pleito do Ministério Público está indiretamente mexendo com a atividade do Poder Judiciário. Ora, um órgão administrativo interferindo na competência do Poder Judiciário? Isso é impensável. Viola frontalmente a Constituição Federal, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser furtada da análise do Poder Judiciário.

A quem interessa inviabilizar o trabalho do titular privativo da ação penal?

A quem interessa manietar, ensurdecer, cegar o Ministério Público?

A quem interesse fragilizar uma instituição que detém independência para laborar em prol dos interesses individuais indisponíveis, sociais e difusos?

Como trabalhar com segurança, se estamos subordinados a um órgão administrativo, cujo Corregedor – responsável por punir os integrantes do MP – é um indivíduo fora da carreira e por critério político indicado?

Como processar nessas condições, um apadrinhado político, ou alguém com poder econômico nesse país?

Estão desmontando o Ministério Público Brasileiro, retrocedendo mais de 33 anos – vale relembrar que com a CF de 1988 o MP obteve novo contorno que proporcionou mais eficiência – e inviabilizando qualquer tipo de investigação mais séria contra determinados alvos, notadamente aqueles que pilham os cofres públicos em detrimento de investimentos na saúde, educação e segurança pública.

Em linhas gerais, os investigados vão controlar os investigadores. A raposa vai tomar conta do galinheiro.

Diga NÃO a essa PEC. Essa PEC fere de morte uma instituição que, em última análise, defende a sociedade. Não se defende a sociedade sem o mínimo de independência funcional e esse projeto de emenda constitucional dissipa milimetricamente todas as garantias para o nosso mister.

*Cassio Roberto Conserino, promotor de Justiça de SP