Valor cobrado pela AGU em ações de improbidade salta seis vezes em 2019 e vai a R$ 4,1 bi Advocacia-Geral da União ajuizou ao longo do ano cerca de 200 ações contra responsáveis por ilícitos, entre ex-prefeitos, secretários ou até pessoas sem vínculo com a administração pública que se beneficiaram ou contribuíram com os atos questionados; ministro-chefe da AGU atribui desempenho à 'reestruturação do grupo proativo'