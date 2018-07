Vallisney absolve Geddel na ação por pressão a Funaro

O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, absolveu o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) da acusação de embaraço à investigação no âmbito da operação Cui Bono?, que mira desvios na Caixa Econômica Federal. O emedebista foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por supostamente ter pressionado, por meio de ligações, a esposa do corretor Lúcio Bolonha Funaro.

O caso, investigado na Operação Cui Bono?, levou Geddel pela primeira vez à prisão, em julho de 2017, antes da descoberta do bunker dos R$ 51 milhões. O ex-ministro, por causa da investigação relacionada ao bunker, está preso no Complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal (DF).

Documento ABSOLVER PDF

Na denúncia contra Geddel, o MPF havia sustentado que, após a prisão de Funaro, o ex-ministro monitorou e constrangeu a mulher do corretor, Raquel Pitta, com a intenção de “influenciá-lo” a não colaborar com as investigações. O pedido de prisão de Geddel e a posterior denúncia contra ele se baseavam em imagens do celular da esposa do corretor que revelava uma série de ligações do ex-ministro enquanto Funaro estava preso na Papuda.

Para o juiz, ‘não há prova de que os telefonemas tenham consistido em monitoramento de organização criminosa, tampouco de que ao mandar um abraço para Funaro, nos telefonemas dados a Raquel, o acusado Geddel, de maneira furtiva, indireta ou subliminar, mandava-lhe recados para atender ou obedecer à organização criminosa’.

Embora as imagens da tela do celular com as ligações tenham sido entregues pela defesa de Funaro, na fase se interrogatórios tanto o corretor como sua esposa negaram qualquer tipo de pressão. No entendimento de Vallisney, mesmo preso, Funaro sempre mostrou independência, “altivez e destemor, seja nas audiências das quais participava, seja pelo fato de estar sempre amparado por qualificados advogados, não parecendo, num Juízo presumível, ser pessoa que se dobra facilmente”.

O caso. O ex-ministro, que antes não mantinha contato com a mulher de Funaro, teria passado a fazer insistentes ligações para ela, especialmente nas sextas-feiras, dia de vem visitava o marido na prisão. Muitas vezes, os telefonemas eram no período da noite, a propósito de perguntar sobre o “estado de ânimo” de Funaro.

Por meio de seu advogado, Bruno Espiñeira, Funaro fez chegar à PF ‘impressos de ligações’ recebidas por Raquel via WhatsApp. As ligações foram feitas por um certo ‘Carainho’, que, segundo os investigadores, é Geddel.

Em audiência de custódia, quando foi preso pela primeira vez e chorou, de cabeça raspada, em frente às câmeras da 10ª Vara Federal. Na ocasião, ele negou obstrução, mas admitiu mais de dez ligações com a mulher do doleiro.

“Acabei de dizer que nesta ligação se tratou exatamente: ‘como vai você?’, porque é o mínimo. ‘Sua família está bem?’ Não se tratou de marido dela, de esposo dela, nada disso”, afirmou Geddel.