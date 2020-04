Valeixo diz a todos os chefes da PF que ‘está cansado’

Atualizada às 16h30*

O delegado Maurício Leite Valeixo, diretor geral da Polícia Federal, comunicou nesta quinta-feira, 23, a todos os superintendente regionais da corporação nos Estados, que está cansado e que no início do ano conversou com o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) sobre seu desejo de sair do comando. Ele disse a seus pares que o motivo de sua saída não tem relação com qualquer inquérito que eventualmente possa incomodar o presidente Jair Bolsonaro.

Na conversa com Moro, Valeixo, amigo do ministro, demonstrou exaustão, reportando-se a um 2019 tenso na direção da corporação.

Nesta quinta, 23, Valeixo reuniu-se com os 27 superintendentes regionais nos Estados por videoconferência. Também participaram os delegados federais que ocupam diretorias estratégicas da PF.

Interlocutores de Valeixo dizem que a tentativa de substituí-lo ocorre desde o início do ano, mas que não teria relação com o que aconteceu no ano passado, quando Bolsonaro tentou pela primeira vez trocá-lo por outro nome. Na ocasião, o presidente teve que recuar diante da repercussão negativa que a interferência no órgão de investigação poderia gerar.

Na videoconferência desta quinta, 23, Valeixo descartou com veemência que sua saída é movida por pressões políticas. Ele afastou rumores de que sua disposição em dar adeus à cadeira número 1 estaria relacionada à uma reação de aliados de Bolsonaro por causa de investigações que incomodam o Planalto.

Como Valeixo já havia tratado de sua saída do cargo de diretor-geral da PF, Moro tentava encontrar um nome de sua confiança para o posto. Bolsonaro, no entanto, avisou que ele mesmo escolheria um substituto. É a segunda vez que o presidente ameaça trocar a cúpula do órgão.

O ministro da Justiça avisou ao presidente que deixará o governo caso o presidente imponha um novo nome para o comando da Polícia Federal. O Estado apurou que o ministro não aceita que essa troca venha de “cima para baixo”, e defende o direito de fazer a escolha.