Vai passar

No interior a gente olha além das montanhas, para o limite do horizonte, e enxerga a nuvem carregada de água molhando cada folha da natureza. Vem de longe e vem chegando devagar. Dá tempo de tirar a roupa do varal. Dá tempo de apressar os passos e se proteger.

Infelizmente o coronavírus não tem sido uma chuva passageira que se dissipa no horizonte e nem fica a mercê da força do vento. Ela está aqui e segue desaguando por todas as famílias.

Nestes 14 meses de presença no território nacional – fez nos 5 primeiros meses – 100 mil vítimas fatais, nos outros 5 meses – outros 100 mil. Depois se passaram 2 meses para mais uma centena de óbitos e pasmem: 36 dias para atingirmos outra marca – o total somado de mais de 400 mil mortes.

Não é uma garoa e nem um chuvisco. É uma tempestade que sobrecarrega o sistema de saúde com estrutura limitada, mão de obra restrita, insumos em falta e medicamentos com reajustes abusivos, vide o kit intubação e etc.

Se não fosse a articulação do Governo de São Paulo e do Instituto Butantan – cerca de 8 em cada 10 pessoas imunizadas não teriam tomado a vacina. Mas, precisamos de mais.

Na Assembleia Legislativa cortamos 30% dos salários dos parlamentares e 40% da verba de representação. Destinamos mais de R$ 320 milhões para o combate da pandemia. Mas, não foi suficiente. A pandemia segue presente. O remédio? A vacina.

Propusemos o Projeto de Lei 119/21 que já conta com o apoio de 36 parlamentares. Um ato corajoso e de união do parlamento paulista que autoriza destinar até 100% dos recursos das Emendas Impositivas dos 94 representantes do povo para a compra de vacinas

Poderão ser aproximadamente R$ 500 milhões que permitirão comprar vacinas, para imunizar cerca 20% da população dos 645 municípios paulistas.

Não estamos esperando a tempestade passar. Estamos trabalhando para salvar vidas. Água é vida e com sabão também ajuda a combater o coronavírus. É uma ação de cooperação – apenas a vacina não basta é preciso de ação contínua e conjunta de todos. E com muito trabalho e fé em DEUS, tudo isso “vai passar”.

*Ricardo Madalena, deputado estadual e líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa