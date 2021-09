Vacinação e LGPD – qual a relação?

Este não é um artigo para discutir se a vacina é ou não obrigatória, nem para dizer se a empresa pode ou não exigir que seus empregados comprovem estar vacinados. Já existem respostas judiciais para essas duas questões. Aliás, a Justiça do Trabalho, tão protetiva ao trabalhador individual, preferiu o coletivo e afirmou que a falta de vacina é razão para justa causa.

Não, o ponto não é esse. A discussão é sobre os dados das pessoas vacinadas. É evidente que são dados pessoais e, mais do que isso, definidos como sensíveis, razão pela qual estão sujeitos a uma proteção especial da lei.

Mesmo sem a proteção especial, porém, quais seriam as regras gerais mesmo para o tratamento destes dados? Parece claro que a solicitação decorre quer de legítimo interesse, quer para a proteção da vida e saúde do titular e/ou terceiros.

No entanto, o que não parece tão simples de notar é que é imprescindível a criação de política sanitária para que esses dados sejam solicitados. Entendamos: o que o empregador fará com um colaborador não vacinado? Proibirá de comparecer? Demitirá? Algo deve ser feito e, especialmente, claramente comunicado e divulgado ao titular. Não se pode “pedir por pedir” e só depois decidir, pois se esta for a conduta, a solicitação/coleta terá sido sem finalidade e em desacordo com a lei.

Além da política sanitária, a própria política específica de tratamento do dado deve ser informada. Afinal, o titular tem direito de saber quanto tempo seu dado permanecerá com a empresa e quem terá acesso a seus dados.

Cabe ao titular arcar com as consequências da política de contratação e sanitária ao recusar-se a ser vacinado ou a apresentar o documento (por exemplo, ser demitido), mas também cabe só a ele decidir quem terá conhecimento desta sua opção. As campanhas pró-vacinas (Covid ou não) tendem a ser discriminatórias de quem decide, independentemente da razão, não ser vacinado. E este também é um assunto decidido em lei e jurisprudência: não se pode causar ofensa moral a quem quer que seja.

Se o cidadão não acredita em vacinas ou não acredita que o homem tenha pousado na lua, são direitos seus, sujeitos – repita-se – a consequências jurídicas que não incluem ser objeto de ofensas, por exemplo. O tratamento destes dados, portanto, deve ser algo objeto de extrema cautela.

Nenhuma empresa quer, ao exercer o legítimo direito de acesso a esta informação, responder por errar no procedimento de como fazê-lo.

*Daniel Bijos Faidiga é advogado com experiência no contencioso cível estratégico e arbitragem, bem como na área consultiva societária e imobiliária. É professor e autor de diversos artigos e livros. Especialista em Processo Civil pela PUC/SP e Mestre em Direito Constitucional. Possui MBA em Gestão Tributária pela FIPECAFI, extensão em Direito Internacional em Genebra, em Direito Falimentar pela FGV, em Estratégias de Mentoria Empresarial e Liderança por Harvard. Cursou LL.M. em Direito Societário e Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. É membro da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB/SP