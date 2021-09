Vacinação contra covid-19: uma análise sobre os impactos da segunda dose no comércio

Com a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 sendo aplicada em grande parte da população, aos poucos, as pessoas estão começando a se sentir mais à vontade para sair de casa e encontrar seus entes queridos, claro, em locais que respeitem as normas de segurança.

Dentro desta proposta, estabelecimentos físicos comerciais do ramo gastronômico, passaram a abrir novamente suas portas para começar a receber seus clientes, tendo agora a oportunidade de não somente alimentá-los mas também presenciar cenas emocionantes de reencontros após um longo período de isolamento total.

Analiso essa flexibilização do comércio como algo positivo por várias vertentes. Não apenas falando como empresária mas também como uma cidadã que acredita nos benefícios que o contato com o outro, nem que seja para um café descontraído, podem trazer para a saúde mental de quem se afastou do convívio social por tanto tempo.

No entanto, alguns cuidados ainda são extremamente necessários em todos os estabelecimentos que estão voltando a receber o público, visto que, a pandemia não acabou. Os locais precisam ser bem ventilados, com limitação do número de pessoas, a fim de evitar as aglomerações, e, se possível, criar ambientes em espaços abertos a fim de permitir uma maior circulação de ar.

Seguindo estas e outras precauções, acredito que todos temos a ganhar. Empreendedores, com suas casas se enchendo novamente e, claro, o público, reencontrando seus entes queridos após um longo período de isolamento totalmente restrito.

*Carla Santos é ex-publicitária e atualmente empresária no setor de alimentação como sócia-proprietária da Cá com Fé Padaria Artesanal