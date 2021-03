‘Vacina de vento’ e os riscos de integridade

Em tempos que os escritórios de advocacia têm sido invadidos pelo tema do compliance, verifica-se que as discussões recentes têm convergido para a importância do processo de gestão de riscos na temática da integridade, transcendendo-se o modelo de se fazer códigos de conduta descontextualizados do perfil de riscos das organizações, o que pode onerar a mesma com salvaguardas não efetivas, comprometendo a credibilidade das ações de integridade em um futuro bem próximo, vistas como burocracia pouco efetiva.

No presente artigo será discutido uma proposta de matriz para a análise dos riscos de integridade, tomando como base os conceitos apresentados pela ABNT NBR ISO 31000, trazendo, de forma didática, essa discussão para um exemplo contemporâneo da política de Saúde, a questão da “vacina de vento” de Covid-19, ou seja, a casuística de se aplicar seringas vazias simulando a imunização real, que teve grande repercussão na imprensa.

A fase inicial da gestão de riscos é a identificação destes. O risco é uma possibilidade de ocorrer algo que afete adversamente os objetivos, e essas possibilidades precisam ser enumeradas, em um inventário de riscos, de extrema relevância, dado que o risco que nesse momento não comparece, não é tratado, o que não o impede de se materializar no futuro.

Certamente, no que se refere aos riscos de integridade, eles não são tão fáceis de se levantar, e tendo como base os métodos apresentados na norma específica, a ISO 31010, de um modo geral se procede um brainstorming, uma coleta de informações oriunda de diversas fontes, sobre as possibilidades de ocorrência de corrupção, e essas informações são sistematizadas, podendo beber de ocorrências de outras organizações, de processos similares, em uma via de aprendizagem organizacional.

No caso da aplicação de vacinas de Covid-19, pode-se listar, para fins didáticos, riscos de integridade na linha de: i) subtração ilícita de vacinas estocadas para a comercialização; ii) aplicação simulada para desviar as doses; iii) vacinação de não elegíveis por laços de amizade ou para a obtenção de vantagens; e iv) falsificação de doses para troca por doses verdadeiras. Esses são apenas alguns dos riscos possíveis, espelhados no que se viu na imprensa.

A identificação desses riscos é central para esse processo subsequente de análise. Segundo Silver (3), ignoramos os riscos mais difíceis de se aferir, mesmo quando relevantes. Faz-se necessário relacionar os riscos de corrupção com o mundo real, com visões múltiplas, fugindo de narrativas fantasiosas. O histórico de ocorrências que já se deram em processos similares é uma fonte valiosa, pois a última fraude inédita no Brasil foi na esquadra de Pedro Alvares Cabral.

Após a identificação do risco, para fins desse texto, será escolhido o risco de aplicação simulada para desviar as doses, a chamada pela imprensa de “Vacina de vento”. O exercício é fazer a análise desse risco, para através desse aspecto central do processo de gestão de riscos de integridade, verificar-se como é possível se desdobrar o seu tratamento em salvaguardas efetivas e que mitiguem esse risco, de forma adequada.

Segundo a ISO 31000, a análise do risco se detém a compreender o risco, de modo a fornecer subsídios para a sua avaliação, e consequentemente, para o seu tratamento. Interessa compreender que fatores podem afetar os objetivos da organização, e no caso em comento, os fatores relacionados a integridade, ou seja, ao desvio de conduta de agentes, na execução de atos corruptos.

Essa análise decompõe o risco em “causa”, ligada a probabilidade de ocorrência; e a “consequência”, relacionada ao impacto nos objetivos da organização, quando o risco se materializa. No caso específico da integridade, é possível se combinar essa análise com as discussões de Cressey (2) e os estudos recentes de Dan Ariely (1), conforme a tabela a seguir, para se ter um referencial para a análise desses riscos:

Com essa régua, adaptada ao risco de integridade, é possível se compreender esses riscos, para a construção de salvaguardas mais efetivas e menos onerosas, que atuarão na mitigação das causas e das consequências. No risco escolhido como exemplo é possível se fazer a análise como se segue.

No que se refere a causa, o que leva a materialização desse risco, pela tabela proposta, no quesito “pressão”, é a autonomia técnica do aplicador de vacinas na execução da tarefa, associado a perfil de salários baixos e o chamamento de um mercado paralelo de vacinas. A mitigação seria pela utilização de dois vacinadores juntos, com a restrição a agentes com histórico de irregularidades, e revezamentos periódicos e inopinados dos agentes.

Em relação a racionalização, as probabilidades derivam de uma dubiedade dos agentes em relação a ética, pela argumentação de que minha família e eu estamos expostos e necessitamos ser compensados, financeiramente ou com vacinas, o que demanda regras claras de condutas, bem justificadas e contextualizadas, para que os agentes entendam a importância de sua ação aderente e que percebam a legitimidade da vacinação.

Ariely (1) apresenta a tensão entre o agente querer olhar no espelho e se ver honesto, com a vontade de se beneficiar da trapaça, e segundo esse autor, se conseguimos trapacear e ainda mantemos a nossa fama de probo, o incentivo é maior a manter a conduta ilícita. Por isso, na racionalização, é importante que além de regras claras, estas sejam discutidas no grupo, para que a visão de si mesmo do desviante seja construída nesse referencial coletivo da equipe.

No quesito oportunidade, tem-se as fragilidades da governança do processo de vacinação, da falta de controles formais, de recibos, bem como da transparência dos atos e da possibilidade de ser objeto de auditorias sistemáticas, e ainda, de contar com um bom canal de denúncias. Ao pensar o processo de vacinação, o gestor deve analisar o processo e pensar que mecanismos ele teria necessidade para coibir abusos, e nesse caso, permitir a filmagem da vacinação, colher dados de e-mail e telefone dos vacinados para verificações futuras, e recolher as ampolas vazias, são algumas das salvaguardas possíveis e que reduzem a oportunidade de fraude.

No campo das consequências, uma vez que aflora um escândalo dessa natureza, que afeta a imagem da organização pública e todo o programa de vacinação, que funciona em uma lógica nacional, é interessante que para além das medidas investigativas e punitivas tão populares, que se informe a população os reforços nos controles internos adotados para que isso não ocorra em outras unidades básicas de saúde, e que será realizada uma busca ativa nos suspeitos de vacinação falsa, para exame de anticorpos e reaplicação, resgatando assim a confiança de que aquele caso foi corrigido e se traduziu em mudanças perceptíveis no processo.

A gestão de riscos de integridade, que tem grande centralidade na fase de identificação e, principalmente, na análise dos riscos, deve ser parte integrante de todo o processo de formulação de uma política, mesmo que emergencial, pois os escândalos advindos, além de afetar a confiança no processo, podem, pela via da apuração, paralisar as ações de vacinação, o que no contexto da pandemia, é extremamente indesejável.

Uma boa análise dos riscos de integridade precisa dialogar com a natureza da corrupção no contexto das políticas públicas, buscando se aproximar da concretude desse processo, para que disso derivem salvaguardas efetivas, que deem tranquilidade a população e aos gestores, evitando consequências judiciais, sempre onerosas. A corrupção é um fato, um risco presente nas relações. Exatamente por isso devemos combatê-la de forma sistemática e racional, com o mínimo de prejuízos possíveis a política.

*Marcus Vinicius de Azevedo Braga, doutor em Políticas Públicas (UFRJ). Autor do livro Tudo sobre controle, Ed. Fórum

Referências:

(1) ARIELY, Dan. A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Rio de Janeiro: Campus / Elsevier, 2012, 260p.

(2) CRESSEY, D. R. Other People’s Money: A study in the social psychology of embezzlement. Glencoe, IL: The free press, 1953.

(3) SILVER, Nate. O Sinal e o Ruído: Porque Tantas Previsões Falham e Outras Não. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013.