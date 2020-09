Uso da tecnologia para investigações policiais

Confesse: você também está surpreso com a quantidade de tecnologia que lhe cerca. Parece óbvio iniciar um texto dessa forma. Mas quem imaginaria que cenas de desenhos animados dos anos de 1960 e 1970 bateriam mesmo a nossa porta?

De um aparelhinho de plástico e vidro – chamado de celular – que lhe permite falar com pessoas a partir de um comando de voz, a câmeras de segurança que lhe alertam sobre as redondezas de sua casa, quase tudo já está disponível.

Contudo, diante de cenários de violência que nos visitam na mesma proporção, fica o questionamento: por que a segurança e as investigações de crimes não caminham para essa evolução? E as respostas são cada vez mais assustadoras. Para o lado bom e para o lado ruim.

Em 2017, no evento TED Talks promovido pela UNIFESP, o professor Doutor Carlos Henrique Brito Cruz, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, nos traz o dado estarrecedor de que a tecnologia brasileira… Está caminhando a todo vapor. Mas você imaginou que eu falaria outra coisa, não é mesmo? Essa é a notícia boa.

Brito Cruz mostra o quanto avançamos em bioenergia (o álcool do nosso carro), nos colocando como a única democracia industrializada que não depende do petróleo. Nem os americanos foram tão bons. Essa solução vem dos mesmos cientistas, economistas, engenheiros, físicos, químicos que foram considerados loucos em 1975.

Ah, ele também “revelou” que somos quase fadas madrinhas em inovação para aviões, em produção de alimentos e até em criar mecanismos para saber se um tumor cancerígeno vai voltar a crescer no corpo de um paciente ou não. Mas, para nosso azar, ficamos de queixo caído por sabermos que essa mesma varinha de condão não tocou na nossa segurança. Essa é a notícia ruim.

As tecnologias relativas à investigação de homicídios, por exemplo, vão de mal a pior. O que o Atlas da Violência 2020, produzido pelo Ipea e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos traz é que as Mortes Violentas por Causas Indeterminadas (MVCI) só crescem. Não temos tecnologia e nem o tal bastão mágico para identificar os motivos dos óbitos ocorridas em nosso território.

Vários casos de MVCI têm uma relação direta com a incapacidade de preenchimento de formulários, os quais indicariam a razão desse fenômeno. Somos bons para melhorar aviões, reconhecer tumores e até inventar uma sustentabilidade energética inédita no planeta. Mas essa mesma magia acadêmica não nos permite sonhar com a melhoria da proteção dos brasileiros.

Melhor perguntarmos ao professor Brito Cruz onde estamos errando. E emendarmos outros questionamentos: como poderíamos encontrar outra leva de cientistas, economistas, e demais loucos de 1975, que dessem um jeito na tecnologia para solução de homicídios? Bioenergia e aviões seriam mais importantes que a vida das pessoas? E, aumentando a acidez, a quem interessa continuar tendo resultados cada vez piores quanto a nossa segurança?

*Leonardo Sant’Anna atuou por 28 anos na PMDF. Foi consultor de segurança internacional em diversos países e realizou treinamentos para corporações como o Bope. Autor do livro Quem mexeu na minha segurança