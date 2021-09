Urna eletrônica: teste público de segurança

Muito diferente das fofocas, fake news e manifestações de pessoas que não têm ideia de como funciona o sistema da urna eletrônica brasileira, o TSE programou para os próximos dias 22 a 26 de novembro de 2.021, a realização de mais um teste público de segurança (TPS) no sistema eletrônico de votação, especificamente para o sistema eletrônico de votação e apuração que será utilizado nas eleições gerais de 2.022.

Ou seja, ao invés de fazer lives tendenciosas, desencontradas e desapegadas da realidade, qualquer um realmente interessado em comprovar tese de fraude ou não confiabilidade do sistema, terá uma oportunidade real de demonstrar suas desconfianças, num ambiente técnico e acompanhado por toda a sociedade.

O edital já foi publicado no Diário Oficial e as inscrições podem ser feitas de forma individual ou em grupos de investigadores.

Eu não tenho dúvidas que este TPS, assim como os anteriores, não revelará qualquer possibilidade de fraude, ao contrário, permitindo, assim como nos anteriores, o aperfeiçoamento do sistema como um todo. Quando possíveis falhas são identificadas pelos investigadores, a equipe de Tecnologia da Informação do TSE inicia imediatamente o trabalho de correção. Solucionado o problema, os investigadores responsáveis pela detecção das falhas são convocados para executar novamente os planos de teste e comprovar que as vulnerabilidades foram corrigidas.

Se investigador e a sua equipe têm sucesso em um plano de ataque, todos ganham, pois a falha será corrigida e o sistema se tornará cada vez mais seguro. O TSE deixa claro que o TPS não é uma disputa ou competição e sim mais uma demonstração pública e acessível, a quem quiser, da segurança do sistema.

Vamos acompanhar.

*Alberto Rollo, especialista em Direito Eleitoral