Universidade Federal do Amapá apura caso de professora que deixou orientação de alunos ‘esquerdistas’

Depois do 2º turno das eleições presidenciais, a professora do curso de Farmácia da Unifap (Universidade Federal do Amapá) Sheylla Susan Almeida enviou uma mensagem a dois alunos seus informando que estava desistindo da orientação deles, porque não queria ‘esquerdistas no laboratório’. Depois da instituição afirmar que apuraria os fatos, que poderiam se configurar como ‘assédio’, a docente fez um pedido público de desculpas nesta quinta (3) dizendo que ‘se excedeu nas palavras’.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais porque a mensagem enviada aos orientandos viralizou. Ela foi enviada na segunda-feira (31) pela manhã. No texto, a professora pede aos alunos que procurem outro orientador e avisa que ‘se tiver mais algum esquerdista, faça o favor de pedir desligamento’.

A mensagem finaliza com ‘ou estão comigo, ou contra mim’.

Na quarta-feira (2), feriado de Finados, a Unifap divulgou uma nota afirmando que tomou conhecimento da situação e que o comportamento da professora é ‘caracterizado como assédio’. A instituição também informou que estava adotando providências para apurar os fatos.

Depois da manifestação da Reitoria da universidade, Sheylla usou seu perfil no Facebook para divulgar um pedido de desculpas. Ela disse que ‘no calor das eleições se excedeu nas palavras’ e que ‘as eleições passam e a educação fica’. O pedido de desculpas também foi direcionado aos dois alunos dela a quem as mensagens foram direcionadas.

Sheylla é doutora em química pela Universidade Federal de São Carlos. Em outros perfis das suas redes sociais, ela se apresenta como ‘bolsonarista e conservadora’.

COM A PALAVRA, A PROFESSORA SHEYLLA SUSAN

A reportagem tenta contato com a professora Sheylla Susan. O espaço está aberto para manifestação.