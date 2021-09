Unicórnios e zebras: o futuro dos startups digitais

Toda startup digital sonha em tornar-se o próximo Facebook, Uber ou Airbnb. Trata-se de uma corrida agressiva para buscar ser um unicórnio, empresa que atinge o valuation de 1 bilhão de dólares. Nesta pista de corrida, os processos de capital de risco demandam cada vez mais velocidade dos retornos, consequentemente privilegiando a quantidade e não necessariamente a qualidade do resultado da startup.

Os investidores querem saídas rápidas, focando no lucro do acionista. O objetivo é a gerar disrupção, para tomar o mercado de forma avassaladora, sem preocupações em compartilhar a prosperidade ou em ajudar negócios que fazem parte do ecossistema afetado. Os unicórnios são incrivelmente espertos, mas egocêntricos com seu poder, e tendem a deixar um rastro de destruição em sua ascensão meteórica.

Observando este padrão, as americanas Jennifer Brandel, Mara Zepeda, Astrid Scholz e Aniyia Williams publicaram um ensaio no qual cunharam o termo zebra para definir um movimento de startups que constroem negócios com alcance social, sem perder o foco na geração de receita.

Unicórnios, animais mitológicos, fazem com que investidores projetem resultados mágicos: crescimento vertiginoso, disrupções que levam a monopólios e IPOs com múltiplos magníficos. Diferentemente, zebras são animais reais, que evoluíram como parte de um ecossistema coparticipativo. Existe um imperativo biológico para evoluir em harmonia com seu contexto.

Zebras têm receita menor, sua execução pode ser mais lenta do que as empresas unicórnio, mas podem oferecer mais oportunidades para outros empreendedores. Unicórnios podem ser mais revolucionários para a sociedade, mas zebras podem ter maior impacto para as comunidades locais, utilizando recursos de sua região e assim gerando empregos. Zebras podem não conseguir destaque nacional na imprensa e nas redes, mas são projetadas para existir por muito tempo, com propósito orientado por princípios. Desta forma, podem ter impacto descomunal na sociedade.

Empresas zebra, muitas vezes, não têm a sorte de receber financiamentos, porque os fundos de Venture Capital estão procurando retorno rápido e elevado. O historiador Yuval Harari diz pragmaticamente: “Filósofos são muito pacientes, engenheiros são muito menos e investidores são os menos pacientes de todos.”

A ideia de zebras não subentende que os processos de capital de risco não funcionam. Com todos os seus problemas, o liberalismo, junto ao capitalismo, é, provavelmente, o experimento político-econômico mais bem sucedido da história humana, se considerarmos a prosperidade que gerou em saúde, educação, integração social, avanço de todas as áreas do conhecimento e quaisquer outras métricas que definem qualidade de vida. Não há progresso tecnológico sem um mecanismo de propulsão baseado em investimentos de risco. No entanto, esta mecânica pode e deve evoluir, e muito. A figura das zebras pode ser compreendida como uma resposta a tais engrenagens.

O cerne da questão é que plano ético deve permear o incrível crescimento de empresas propulsionadas pelo fenômeno digital, aspecto crítico para os próximos anos, pois evoluções em áreas como a inteligência artificial, biotecnologia e blockchain vão catalisar mudanças cada vez mais velozes e profundas no mundo tal como o conhecemos.

*Marcello Póvoa & Luis Hor-Meyll são coordenadores do curso Produtos Digitais: Gestão, Concepção e Construção, do IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio