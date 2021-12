União Brasil formaliza hoje apoio a Garcia

Nascido da fusão do DEM com o PSL, o União Brasil vai formalizar em um jantar reservado nesta terça-feira, 21, o apoio à pré-candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes em 2022. A sigla escreveu uma carta de apoio para formalizar a união que é assinada pelos três principais dirigentes nacionais da agremiação: Luciano Bivar, ACM Neto e Antônio Rueda.

“Nós, do União Brasil, apoiamos a candidatura do Vice-governador Rodrigo Garcia ao Governo do Estado de São Paulo. Rodrigo é um dos gestores públicos mais completos do Brasil. Ele traz uma soma de atributos fundamentais para a política e a gestão pública. Rodrigo é um líder de diálogo, sabe ouvir e representa o nosso pacto com os valores do povo de São Paulo, de trabalho e dedicação ao próximo”, diz o texto.

Pelo acordo costurado entre os dois partidos, o PSDB vai apoiar a candidatura de ACM Neto ao governo baiano no ano que vem. Os tucanos esperam anunciar em breve também a adesão do MDB ao projeto de Garcia, que também negocia o apoio do Cidadania e Solidariedade.

O PSDB espera levar os apoios também para o palanque nacional de Doria.