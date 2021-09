Uma saúde que preocupa

O mundo ainda luta para superar a pandemia e suas severas consequências sociais e econômicas. Médicos temem, por exemplo, uma possível explosão de casos de doenças crônicas, resultado de consultas, exames e cirurgias adiados ao longo de 2020. Infelizmente um relatório setorial promovido pela ABIMED corrobora esse temor. Segundo o levantamento, houve uma queda de 32% na realização de procedimentos ambulatoriais de 2019 para 2020. O total de atendimentos feitos caiu de 52,3 milhões, no ano retrasado, para 39,6 milhões, no ano passado. Se por um lado a queda de atendimentos era até esperada, em meio à necessidade que houve de medidas mais rigorosas de isolamento e o afastamento de pacientes devido ao temor da contaminação, por outro exige agora um esforço em conjunto do setor privado e do poder público para alertar a população sobre a necessidade de recuperar o tempo perdido.

É realmente preocupante, por exemplo, observar uma redução de 27% na quantidade de procedimentos cardiovasculares realizados no ano passado. Muitas doenças cardíacas são silenciosas e só manifestam sintomas quando o quadro já é grave. Nas áreas de oftalmologia e audiologia, a diminuição foi ainda maior, sendo, respectivamente, de 45% e 79%. Mais do que nunca, é preciso alertar a população sobre cuidados básicos, como manter em dia a ida ao médico e realizar exames preventivos periodicamente.

Do ponto de vista econômico, o relatório também aponta um cenário desafiador, pois comprova em números outra dura consequência da pandemia e sentida pelo setor, que foi a elevação dos preços na importação de equipamentos médicos. O impacto nos mercados provocado pela crise sanitária repercutiu diretamente no dólar. A alta da moeda norte-americana explica o porquê de os custos de importação do setor crescerem 24%, na comparação de 2020 com 2019, mesmo com queda no total importado. Em 2019, o setor havia importado R$ 14 bilhões em dispositivos médicos, o que, em dólares, significou um investimento de US$ 3,6 bilhões. No ano passado, o valor em reais subiu para R$ 17,8 bilhões, mas o valor em dólares teve uma redução de -5%, caindo para US$ 3,4 bilhões.

As expectativas para este ano não são melhores. Ao que tudo indica, o dólar permanecerá cotado acima dos R$ 5,10, o que leva a projetar que os custos com importação permanecerão acima dos R$ 17 bilhões. A solução seria fortalecer a produção interna, que, ao contrário das importações, viu o mercado contrair. Do crescimento de 5% registrado em 2019, com um valor total de R$ 9,6 bilhões, a indústria de produtos de saúde, em 2020, assinalou um decréscimo deste valor de -22%, encerrando o ano com uma movimentação de R$ 7,8 bilhões.

Porém, a verdade é que o país sofre com um ambiente que inibe o desenvolvimento do segmento de dispositivos médicos. Esse cenário só vai mudar quando o Governo Federal promover a inclusão do país nas cadeias internacionais. Para isto, é fundamental reter investimentos existentes, bem como ampliar a atratividade para novos, de diversas origens de capital, para fomentar a fabricação local.

Entretanto, o movimento que o Governo faz com a proposta de reforma tributária vai justamente no sentido contrário, pois, se não houver mudanças, irá onerar ainda mais o setor e afastar novos investimentos. Uma carga tributária maior provoca um efeito em cascata, que, no final dessa cadeia, vai pesar no bolso da população. O momento atual exige sensibilidade para que sejam tomadas as decisões que permitam o desenvolvimento não somente da indústria de dispositivos médicos, mas de todo o segmento de saúde. Isso significa garantir geração de empregos e inovação, bem como a ampliação de acesso a serviços de saúde modernos e de qualidade à população.

*Fernando Silveira Filho é administrador e CEO da ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde