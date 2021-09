Uma nova era no universo da TI

Terceirização: palavra que estamos falando, lendo e usando cada vez mais nos ambientes corporativos, principalmente quando o assunto é tecnologia. E por qual motivo a terceirização tem sido a escolha de tantas empresas à frente do mercado?

A resposta é simples: o caminho da terceirização permite às empresas transformarem seus gestores de TI em gestores de negócios, voltados para a transformação de processos e reinvenção de projetos. E o antigo gestor de redes, infra e operação de sistemas passa a ser o motor de crescimento e inovação da companhia, tornando-se cada vez mais estratégico e necessário para o futuro dos negócios. Ao avaliarmos as empresas que mais cresceram nos últimos anos, todas seguem a tendência da tecnologia como vetor ou canal de crescimento para novas receitas e novos modelos de negócios digitais: desde as mais tradicionais às Startups, os times de TI são protagonistas para este cenário promissor.

Mas como é possível tantas vantagens através da terceirização?

O time de tecnologia da informação das companhias tem pelo menos 60% da sua rotina de trabalho voltada para atendimentos e resoluções de escopos operacionais e sistemas: hardwares com problemas, sistemas fora do ar, rede sem funcionamento entre tantos outros gargalos de uma rotina corporativa. Com a terceirização desses serviços o tempo que era despendido para atender essas demandas é substituído pelo engajamento e aprimoramento do time em diversos projetos que são o coração da companhia: aprimoramento e automação de novos processos, desenvolvimento de novas plataformas e diversas outras iniciativas que que aumentam a produtividade do business da companhia.

O mindset do time de TI muda e novos insights aparecem. As preocupações com a inatividade de hardware dos colaboradores, o atendimento de chamados e gargalos comuns desaparecem. Sobra tempo para o time contribuir com novas ideias e iniciativas que agregam processos para tornar as rotinas cada vez mais automatizadas e eficazes, e assim assumirem o papel de facilitadores e cada vez mais estratégicos. Por consequência, todos trabalham mais felizes e produtivos! Sai de cena o executor da operação e entra o gerenciador de um contrato de outsourcing.

O Outsourcing de TI impacta nas políticas de governança, pois o gestor amplia a sua capacidade de atendimento de demandas da área de negócio, beneficiando a governança e a empresa em geral. Com o Outsourcing de TI, a empresa direciona para um fornecedor especializado, atividades do setor ou parte delas, que pode incluir rotinas de manutenção de sistemas, processos de migração e suporte, locação de ativos de TI no modelo de assinatura, entre outros benefícios.

A escolha de terceirizar toda a parte de Infraestrutura e serviços , permite aos gestores de TI uma rotina mais estratégica e menos operacional reduzindo grande parte de problemas ligados a chamado de colaboradores, rede, e diversos outros gargalos comuns e de responsabilidade dos time de TI proporcionando aos gestores concentração dos seus esforços no core business do negócio e assim, se distanciando do modelo antigo, que exige investimentos recorrentes, que ainda sofrem com o turnover de profissionais especializados, que constantemente são obrigados a interromper projetos para resolver gargalos internos ou que ainda não conseguem acompanhar a evolução da tecnologia em sintonia com o negócio.

Vivemos em uma nova era, que surgiu com a pandemia da Covid-19, do modelo de trabalho híbrido. Uma pesquisa da consultoria de recrutamento Robert Half mostrou que 86% dos colaboradores gostariam de trabalhar remotamente e com mais frequência do que antes da pandemia. Fato esse que demonstra a adesão ao novo modelo, comprovada por meio da produtividade no modelo home office.

Uma mudança de cultura, de prioridades e de colaboração no ambiente de trabalho, já pode ser percebida como uma herança da pandemia, afinal as empresas tiveram que adotar o modelo híbrido, como viavelmente possível da noite para o dia e a tecnologia foi a grande protagonista nesse cenário, mantendo as pessoas conectadas e produtivas. E por falar em produtividade, mesmo à distância, pesquisas indicam que as pessoas se sentem melhor e trabalham mais quando estão em home office. É o que revela a pesquisa Google Cloud encomendada à consultoria IDC, que apontou que 41% dos entrevistados se sentem mais produtivos durante a pandemia, por conta do uso da tecnologia. Mas como gerenciar centenas e até milhares de computadores e pessoas em diferentes endereços físicos?

Mais uma vez a terceirização de serviços e ativos de TI ou Outsourcing de TI pode ser a grande virada de chave no mindset de gestores e companhias, que diante de tantas adversidades provadas com a pandemia precisam com urgência concentrar energia e dedicação no cliente. Nesse cenário, as empresas também buscam redução de custos, aplicação das melhores práticas de mercado, atualização frequente do seu parque instalado, e principalmente, buscam no fornecedor de Outsourcing de TI um ecossistema completo – de software até hardware, que englobam desenho da TI, gerenciamento e manutenção contínua.

Já ouviu falar sobre OoT?

De olho no futuro, logo alí, o OoT é resultado da intensa transformação digital que estamos vivendo. A inovação tecnológica acelera continuamente nas companhias com mais infraestrutura. Trata-se de um processo natural. E o OoT ou Outsourcing Of Things chega para auxiliar as empresas que buscam otimização dos seus negócios com produtos, serviços e equipamentos mais modernos, atuais que atendem essa evolução e principalmente, que respondam ao desempenho da empresa e de seus funcionários. Recentemente, a consultoria IDC, informou em pesquisa que até 2024, 70% das empresas latino-americanas vão rever seu relacionamento com fornecedores e parceiros para melhorar a execução de estratégias digitais e para a implantação generalizada de recursos e operações autônomas de TI.

Alguém tem dúvida sobre a alavancagem das empresas que prestam serviços de terceirização, principalmente em relação a equipamentos de tecnologia? E quem será beneficiado com isso, certamente todo o mercado.

Vamos acompanhar!

*Vinicius Bastos Silva, gerente de TI da Office Total