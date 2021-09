Uma live para amenizar a dor

No próximo dia 5 de outubro, discutiremos um tema muito importante para pacientes oncológicos, “o uso terapêutico e legal da cannabis”. A live é promovida pelo Instituto Mário Cardi Filho, do qual sou presidente, em parceria com o Hospital do Câncer de Mato Grosso.

Um benefício da tecnologia é que todos, não só em Mato Grosso, mas no país e no mundo, poderão participar. Esse é um assunto que precisa ser discutido por toda a sociedade. E para nos posicionarmos é preciso entender o tema, tirar dúvidas. Para dar visibilidade ao assunto montamos um time de peso. Vamos promover a discussão trazendo diversos pontos de vista: o político, o do direito, o da justiça, da medicina, a bioética e a Anvisa.

Terei o prazer de mediar a discussão que reunirá nomes como do Promotor de Justiça de Mato Grosso Alexandre Guedes, Presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito no Conselho Federal da OAB Henderson Furs, do Gerente de produtos controlados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Thiago Brasil Silvério, do Médico oncologista Wilson Garcia, do Médico anestesiologista do Hospital de Câncer de Mato Grosso, Felipe Audi Bernardino e do Dr. em Direito e Pensamento Político Marcos Marrafon.

Alguns podem se perguntar o que eu, Ussiel Tavares, advogado, entende desse assunto. Mas quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Fundamos o Instituto Mário Cardi Filho, para desenvolver atividades de assistência social de advocacia com olhar especial no atendimento às pessoas com câncer e de baixa renda que não têm condições de arcar com a contratação de um operador do Direito.

A criação do Instituto foi uma homenagem ao Mário Cardi Filho, meu sócio e amigo durante vários anos. Infelizmente ele faleceu vítima de câncer de pulmão. Pudemos presenciar o sofrimento que uma pessoa portadora de câncer passa. Mesmo ele com condições financeiras de arcar com o custo de um tratamento, sofreu muito. Acho que a maior dor do portador de câncer é a dor física e a falta de acesso a medicamentos que possas amenizar essa dor. Foi uma experiência terrível, e agora realizamos esse trabalho.

Além do trabalho judicial, a advocacia pro bono, o Instituto realiza o trabalho de conscientização para difundir quais são os direitos dos portadores de câncer. É importante que as pessoas conheçam o trabalho do Instituto e que mais escritórios de advocacia se proponham ao voluntariado. Lembrando que atendemos pelo Instituto somente pessoas que não têm condições financeiras, que ganham até seis salários mínimos, do contrário seria captação de clientela. Tomamos muito cuidado com isso para não haver nenhuma dúvida com relação à nossa postura ética.

Convido todos a participarem dessa, que tenho certeza, será uma ótima discussão, pois a regulamentação da cannabis medicinal é um tema controverso no nosso país. No Senado e Câmara Federal projetos de leis tramitam enquanto pacientes tentam vencer além da doença, o preconceito, as ações judiciais e o alto custo para a importação desses medicamentos.

A live será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Instituto Mário Cardi Filho, dia 5 de outubro, a partir das 19h horário de Mato Grosso e 20h horário de Brasília, nos encontramos lá pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=3WWWxuHrY6A

*Ussiel Tavares é advogado e atua em MT e em SP. Ex-presidente da OAB-MT, fundador e presidente do Instituto Mário Cardi Filho