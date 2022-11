Uma lista incompleta das nossas lições de casa

O novo governo foi eleito e, mesmo que alguns ainda não queiram que retomemos a estabilidade, é essencial que saiamos o mais rapidamente possível do Fla-Flu que já nos causou prejuízos mais do que suficientes nos últimos anos. E esses prejuízos, que nem podem ser contabilizados, são principalmente sociais, com reflexos tanto para o presente quanto (e principalmente) para o futuro.

Então, o que devemos fazer? Primeiramente, todos devemos reconhecer que as eleições acabaram. Não dá para quem foi eleito continuar falando somente com os seus defensores, nem quem perdeu achar que deve levar para o tapetão, pedir auxílio às Forças Armadas ou a intervenções imaginárias.

Por isso, temos um compromisso urgente de ajudar a acalmar os ânimos, o que também tem a ver com cada um de nós, no dia a dia. Embora os memes e os ataques por vezes até pareçam engraçados ou deem a sensação de uma certa vingança, eles podem ser deixados de lado em nome da tranquilidade, da retomada da racionalidade e das conversas respeitosas.

Afinal, quem faz política (e todos nós fazemos) precisa entender que o papel de qualquer liderança, por menor que ela seja, inclui saber tranquilizar, compreender as frustrações, saber ouvir e não precisar ter sempre razão.

Tem mais: precisamos, todos, quem votou e quem não votou no próximo presidente, cobrar um comportamento ético do novo governo. Isso vai além de apontar o dedo, de falar de episódios específicos. O que é fundamental é que haja o estímulo ao desenvolvimento de estruturas e possibilidades de regulação, acompanhamento de contas e de concorrências públicas, porque só há realmente combate à corrupção quando os mecanismos de controle são institucionalizados.

Por isso, também é essencial estimular novos projetos e propostas democráticas, sem colocar pechas somente por serem adversárias, como fizeram tantos ao simplificar os concorrentes como fascistas de um lado e comunistas de outro. Não podemos matar projetos importantes no ninho, simplesmente porque são diferentes do que pensamos. Isso porque, se continuarmos com as acusações levianas, só estaremos dando oportunidade aos projetos autoritários se organizarem.

Quer mais um desafio para os próximos anos? Recuperar as instituições. E isso tem que começar o mais rapidamente possível. É necessário entender onde estão as ameaças antidemocráticas nos espaços públicos e recuperar o que foi instrumentalizado.

E sabe o que também precisamos? Retomar as relações com o mundo, o que não é somente viajar, abraçar e fazer discursos. O Brasil precisa urgentemente ter projetos nas mais diversas áreas, principalmente em educação, ciência e tecnologia, para que tenha um papel importante no futuro. Isso tudo, é claro, com uma visão estratégica de desenvolvimento sustentável e regenerativo.

E, já que falamos em educação, precisamos entender que esta é uma área-chave. Não adianta fingir que ela não existe, como fez o atual governo, nem mesmo apostar em uma revolução que deixou os grupos financeiros ricos e entregou muito pouco para a sociedade. Que educação vamos querer? Vamos investir fortemente na base, com correções possíveis no Ensino Superior? Ou vamos continuar apostando em milagres, em pouquíssimos indivíduos que saem das periferias das grandes cidades e das pequenas cidades e se destacam?

Nesta mesma onda, entra a economia. Seremos mesmo o país das commodities, principalmente agrícolas? Ou teremos um projeto de industrialização, de desenvolvimento tecnológico, de inteligência estratégica? Porque só há futuro no segundo, e, se quisermos que essa possibilidade exista, a aposta deve ser na educação, na capacitação de longo prazo.

Precisamos de muitas coisas mais. De uma reforma tributária urgente, que consiga contribuir para a justiça social, possibilitando que os mais pobres possam ter acesso a bens de consumo, a serviços, a educação e a saúde sem ter que pagar mais impostos proporcionalmente do que os mais ricos.

Também precisamos começar uma reforma administrativa, para que tenhamos um Estado mais competente, que consiga tratar com respeito os recursos que vêm sempre do mesmo lugar: do bolso de quem trabalha. Não adianta inchar a máquina pública e não ter capacidade de gestão, coisa que, com raras exceções, os últimos governos demonstraram.

E, claro, é urgente uma reforma política, principalmente para que os partidos sejam realmente democráticos, com processos mais claros de participação e de controle. Essa reforma tem que ser muito ampla, incluindo o voto distrital e até mesmo formas de democracia direta. Afinal, fica claro que uma parte dos que estão nas ruas duvidando do resultado das eleições só estão fazendo isso porque nunca tiveram contato com a democracia, e por isso a desvalorizam.

Para concluir, vale lembrar que o novo governo não é capaz de fazer tudo isso. Esses são desafios de toda a nossa sociedade. Mas, se quiser, quem chega agora ao Palácio do Planalto pode estimular dando o pontapé inicial a muitas coisas.

*Kleber Carrilho é cientista social pela USP, mestre e doutor em Comunicação Social. É professor convidado da ECA/USP, coordenador da pós-graduação em Marketing Político no IPAM Lisboa e pesquisador convidado na Universidade de Helsinque (Finlândia)

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica