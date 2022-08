Uma discussão sobre a promoção de juiz para o tribunal diante da chamada lista tríplice

I – O ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO

Fora de dúvida é a natureza de ato administrativo complexo com relação a promoção de juiz para o tribunal de segunda instância.

Ato complexo é o ato administrativo formado pela manifestação de vontade de órgãos diversos, enquanto que procedimento administrativo é uma sequência de atos administrativos, geralmente praticados pelo mesmo órgão.

Por fim, ato administrativo composto é o ato que resulta da “vontade de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para se tornar exequível. (…) O ato composto distingue-se do complexo porque este só se forma com a conjugação de vontades de órgãos diversos, ao passo que aquele é formado pela manifestação de vontade de um único órgão, sendo apenas ratificado por outra autoridade”, como ensinado por Hely Lopes Meirellles (Direito Administrativo Brasileiro, 2007, pág. 173).

Conforme Alexandre Magno F. Moreira, “O ato complexo é apenas um ato administrativo, formado por duas mais ou mais vontades independentes entre si. Ele somente existe depois da manifestação dessas vontades. O ato composto, ao contrário, é único, pois passa a existir com a realização do ato principal, mas somente adquire exequibilidade com a realização do ato acessório, cujo conteúdo é somente a aprovação do primeiro ato.” (Atos Administrativos).

II – A PROMOÇÃO DE JUIZ DIANTE DO ARTIGO 93, II, A, DA CONSTITUIÇÃO COMO ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO

Cabe ao presidente da República o ato de nomeação para cargo de desembargador no tribunal, após receber lista tríplice para sua apreciação que deve ser feita dentro de limites e critérios discricionários.

Essa nomeação leva em conta critérios de antiguidade e de merecimento.

É obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento.

Sendo assim o presidente da República na edição do decreto de nomeação aqui enfrentado está vinculado a essa regra. Não exerce puramente uma discricionariedade, mas sim atua de forma vinculada.

O ato administrativo vinculado é aquele que contém todos os seus elementos constitutivos vinculados à lei, não existindo dessa forma qualquer subjetivismo ou valoração do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei. Estabelece um único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos, sua atuação fica ligada ao estabelecido pela lei para que seja válida a atividade administrativa. Desatendido qualquer requisito, comprometida estará a eficácia do ato praticado. Quando eivado de vícios o ato vinculado pode ser anulado pela administração ou pelo judiciário, como bem lembrou Andressa de Assis (Definição de Ato Administrativo Vinculado e Discricionário). Aqui a lei não confere qualquer liberdade, discricionariedade, ao administrador.

Na lição de José Cretella Júnior (Curso de Direito Administrativo, 4ª edição, pág. 272) “vinculados ou predeterminados são os atos administrativos que se concretizam pela vontade condicionada ou cativa da administração, obrigada a manifestar-se positivamente desde que se preencham, no caso, determinados requisitos fixados à priori pela lei”. Isso se afasta, repito, do chamado poder discricionário, que, ainda no ensinamento de Cretella Júnior (obra citada, pág. 273) “é uma manifestação concreta e unilateral da vontade da Administração que, fundamentada em regra objetiva de direito que a legitima e lhe assinala o fim, se concretiza livremente, desvinculada de qualquer lei que lhe dite previamente a oportunidade e a conveniência da conduta…’

Bem disse Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 17 ª edição, página 844) nos diz que “a lei, todavia, em certos casos, regulada dada situação em termos tais que não resta para o administrador margem alguma de liberdade, posto que a norma a ser implementada prefigura antecipadamente com rigor e objetividade absolutos os pressupostos requeridos para a prática do ato e o conteúdo que este obrigatoriamente deverá ter uma vez ocorrida a hipótese legalmente prevista. Nestes lanços diz-se que há vinculação e, de conseguinte, que o ato a ser expedido é vinculado.”

III – O ARTIGO 93, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A questão da promoção da magistratura é tratada pelo artigo 93, inciso II, alínea a, da Constituição.

Ali se disse:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

(Revogado)

I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;

……

III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

O texto estabelece que a promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atende a algumas normas. Uma delas é a de que é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento.

Esse entendimento continua em vigor mesmo diante da redação que foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004.

A norma constitucional aplica-se ao concurso para acesso dos juízes de carreira aos tribunais de segunda grau e, “de forma mais particular, ao concurso para acesso dos juízes federais aos Tribunais Regionais Federais”. Aplica-se, como tal, a toda a magistratura nacional.

Na matéria há parecer do então advogado Luís Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ditava a Lei Orgânica da Magistratura ( LOMAN) para o tema:

Art. 80 – A lei regulará o processo de promoção, prescrevendo a observância dos critérios ele antigüidade e de merecimento, alternadamente, e o da indicação dos candidatos à promoção por merecimento, em lista tríplice, sempre que possível.

§ 1º – Na Justiça dos Estados:

I – apurar-se-ão na entrância a antigüidade e o merecimento, este em lista tríplice, sendo obrigatória a promoção do Juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; havendo empate na antigüidade, terá precedência o Juiz mais antigo na carreira;

II – para efeito da composição da lista tríplice, o merecimento será apurado na entrância e aferido com prevalência de critérios de ordem objetiva, na forma do Regulamento baixado pelo Tribunal de Justiça, tendo-se em conta a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício do cargo, número de vezes que tenha figurado na lista, tanto para entrância a prover, como para as anteriores, bem como o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento;

III – no caso de antigüidade, o Tribunal de Justiça, ou seu órgão especial, somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria absoluta do seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

IV – somente após dois anos de exercício na entrância, poderá o Juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar vago, ou se forem recusados, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, candidatos que hajam completado o período.

§ 2º – Aplica-se, no que couber, aos Juízes togados da Justiça do Trabalho, o disposto no parágrafo anterior.

Mesmo antes da edição da Constituição Federal, assim entendeu o Supremo Tribunal Federal no AgRg no AI 86719 SP:

“Poder Judiciário. Promoção de juiz a Desembargador, após figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento. Inteligência do inc.I,do paragrafoo I., do art. 80, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e letra a, do inc. II, do artigo 144 , da Constituição Federal”.

Mais recentemente a matéria foi assim tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 23.789, relatora ministra Ellen Gracie em que se entendeu ser inaplicável a regra do artigo 93, II, da Constituição à promoção de juízes federais, por estar sujeito apenas ao requisito do implemento de 5 (cinco) anos no cargo de juiz federal substituto.Penso que a solução do tema não está por aí, data vênia.

A Resolução nº 106/2010 do CNJ, que, em tese, pelo artigo 15, teria revogado a Resolução nº 6/05, não regulamenta a letra a do inciso II do artigo 93 da Constituição, isso porque não examinou a matéria antes regulada por aquele ato normativo. Mas observe-se que tanto essa Resolução 6/2005, como a Resolução 106/2010, como normas típicas secundárias, que devem ser vistas à luz do artigo 93 da Constituição, norma paratípica, não trataram de regulamentar o dispositivo constante do artigo 93, letra a, da Constituição. E, diga-se, nem poderiam tratar o tema de forma contrária ao disposto na Constituição Federal, pois do contrário estariam em verdadeira tese de absurdidade jurídica.

IV – O PARECER DE IVES GANDRA MARTINS NA MATÉRIA EM DISCUSSÃO

Da mesma forma observo parecer de Ives Gandra da Silva Martins, em parecer na matéria: “Inteligência do artigo 93, inciso II, Letra A, E INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL = MAGISTRADO QUE CONSTA TRÊS VEZES DA LISTA PARA PROMOÇÃO PARA TRIBUNAL, POR MERECIMENTO, TEM DIRIETO À OBRIGATÓRIA NOMEAÇÃO”.

Ali disse Ives Gandra Martins que:

“A leitura que pretende amputar um critério aos requisitos do inciso II – que são três – de obrigatório seguimento na indicação de magistrado para a 2ª. instância, é pobre. Carece de lógica. Fere o sentido de justiça. Descompassa a organicidade do sistema.

Amesquinha o Poder Judiciário perante o Executivo, pois, mesmo que haja a indicação por três vezes e mesmo que o nome constante seja o mais votado, o Poder Executivo poderá vetar indefinidamente a escolha de magistrado, que o próprio Judiciário reconheceu merecer figurar da lista tríplice e por mérito exclusivo do indicado.”

Disse ainda Ives Gandra Martins:

“Se se admitisse que um magistrado, ―que sempre tenha sido bem avaliado pelo Tribunal com competência para indicá-lo, único capaz de atestar seu merecimento― ficasse indefinidamente em lista tríplice, nada obstante seu valor, por não agradar ao Executivo, haveria o ferimento direto à independência e à harmonia entre os poderes. Permitir que os humores do Executivo influenciem as decisões do Judiciário, na escolha daqueles que os próprios membros do Tribunal entendem devam preencher a vaga, é contrariar o desejo da magistratura e esmaecer a independência e harmonia dos poderes.”

Disse a esse respeito o ministro Alexandre de Moraes ( Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 8ª. ed., Ed.Atlas, São Paulo, 2011, p. 1271) quanto ao tema:

“Não se pode, portanto, ignorar que o art. 93 é aplicável a toda magistratura — que é organizada em carreira —, sendo que as regras estabelecidas no inciso II do referido artigo constitucional são as normas básicas para promoção por merecimento de todos os magistrados, desde o ingresso na carreira té o mais alto posto da Justiça estadual (Desembargador do Tribunal de Justiça), não podendo se interpretar a norma constitucional de maneira que subverta, altere ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente tecido pelo legislador constituinte originário para a estruturação do Poder Judiciário (método da justeza ou da conformidade funcional). Assim sendo, o tema.

Promoção do merecimento no Poder Judiciário deve ser tratado de maneira sistêmica, devendo, em sua interpretação no tocante ao acesso aos Tribunais, ser levados em conta, de maneira complementar e interdependentes, os incisos II e III do artigo 93”.

O que diz com isso o artigo 93, II, b, é privilegiar o critério do mérito na promoção.

Daí porque disse José Tarcízio de Almeida Melo (Direito Constitucional do Brasil, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2008, p.846/847):

“A Constituição excepciona com o critério do merecimento presumido, para reconhecer a obrigatoriedade da promoção do juiz que tenha figurado, na lista de merecimento, por três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas.

A constância nas listas revela opção firme do Tribunal, que não se encontra

correspondida”.

Em conclusão tem-se o voto do ministro Carlos Velloso, no julgamento da 654/PR:

“Sustenta-se, conforme vimos, a ilegalidade constitucional desse dispositivo, desse ato normativo, aos seguintes argumentos: a inconstitucionalidade do ato impugnado deriva da circunstância de que o Assento elegeu, como critério de apuração do merecimento, exclusivamente, a presteza e segurança no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento, previstos na letra ‘e’ do inc. II do art. 93 da Constituição Federal, quando esta também torna obrigatória a consideração dos parâmetros fixados nas letras ‘a’ e ‘b’, do mesmo dispositivo.

Observe-se o que está posto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II do art. 93:

Art. 93 ….

a) ….

b) …..

Não tenho dúvida de que esses dois dispositivos, inscritos nas duas alíneas, devem ser observados na promoção por merecimento. Por que observar apenas a alínea c e desprezar as alíneas a e b?”

V- CONCLUSÕES

Deve, pois, haver uma interpretação sistemática entre os incisos I, II e III, do artigo 93 da Constituição que determina, prescreve, o respeito a obrigatoriedade da promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. É a pauta do mérito no exercício da magistratura, em nome dos princípios da eficiência, moralidade, legalidade e acima de tudo isonomia.

Isso não respeitado daria ensejo ao chefe do executivo a apenas promover quem lhe aprouver para poder tê-lo como longa manus nas suas pretensões de poder.

Se assim acontecer não haverá outro caminho aos prejudicados que o ajuizamento, no prazo decadencial previsto pela lei (120 dias), de mandado de segurança tendo no polo passivo, a autora coatora (o chefe do poder executivo que praticar o ato ilegal ou abusivo), solicitando-se, outrossim, a citação dos beneficiários daquele ato em detrimento ao que determina o artigo 93, II, a, da Constituição, em litisconsórcio passivo necessário e unitário. O writ, de índole mandamental, terá por objetivo desconstituir o ato que afrontou a Constituição, permitindo assim o respeito à Constituição. Para tanto, será mister o pedido liminar cautelar para suspender o ato emanado do chefe do Executivo em detrimento da Constituição.

Trago ainda a lição de Uadi Lammêgo Bulos ( Constituição Federal Anotada, 6ª edição, pág. 938) ao comentar o artigo 93, inciso II, alínea a, da Constituição, quando disse:

“Essa norma que procura impedir”apadrinhamentos”, seguiu os passos da Emenda Constitucional n. 7/77, que obrigava a promoção do magistrado que figurasse, pela quinta vez consecutiva, em lista de merecimento”.

Ao final, repete-se que a promoção aqui enfocada de juiz ao Tribunal é ato ato administrativo vinculado, já pautado pela Constituição Federal, diante de princípios impositivos e estabelecidos, não havendo como apresentarem-se razões de conveniência ou oportunidade outras da Administração para a prática de solução diversa.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado