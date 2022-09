Uma declaração de amor…

… à democracia .Democracia exige diálogo e respeito. Frase simples, mas que carrega em si enormes desafios para implementação. Momentos de escolha de agentes eleitos exigem retornar à raiz de respeito à diversidade inerente ao mesmo Brasil que acolheu (acolhe e acolherá) japoneses, italianos, portugueses, alemães e tantos outras pessoas das mais diversas origens.

Cultura diferente nunca foi um obstáculo na torre de babel brasileira. Inclusive, muito pelo contrário: o Brasil é mundialmente conhecido pela capacidade de acolhimento e por seu futebol.

Que a mobilização de união dos brasileiros para torcer pela seleção masculina de futebol da Copa do Mundo possa ser antecipada para o período eleitoral. Que as regras pré-estabelecidas sejam respeitadas por todos: em campo (candidatos) ou fora dele (eleitores). Que tenhamos um campo vibrante de defesa de ideias. Que tenhamos jogadores preparados para argumentar propostas. Que não tenhamos dribles ou jogadas ensaiadas sejam substituídos por planejamento eficiente com propósito republicano. Que tenhamos um jogo limpo e bonito de ser acompanhado. Que os argumentos democráticos deem gol de bicicleta em discursos de ódio. Que haja goleada de diálogo. Que tenhamos uma torcida apaixonada pelo diálogo. E, que, quando o árbitro erga a bandeira, que sejamos uma torcida respeitosa com o ganhador e com perdedor. Que nossos jogadores se cumprimentem no final de uma bela partida democrática. Que o hino brasileiro seja cantado a uma só voz por quem se sagre vencedor. Que as lágrimas que rolem sejam de emoção e nunca de ódio.

Não se deixa de gostar de futebol, quando nosso time perde. Que não deixemos de gostar da democracia, quando nosso candidato de preferência não se sagre vencedor. Que sejamos vigilantes às propostas para votar e para acompanhar o exercício do mandato. Que a grande vitoriosa seja (com torcida declarada!): DEMOCRACIA.

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Secretária-geral da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB. Coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OABRJ. Mestre pela UERJ. Advogada