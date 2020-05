Uma crise para gerir com determinação e rumo

Como interpretar a realidade atual?

Como construir soluções rápidas e capazes de preservar e efetivar direitos?

Como enfrentar tantas novas demandas emergentes?

Os valores que fundamentam a concepção da política social não têm a pretensão de uma missão milagrosa, mas são os que nos fazem vislumbrar conceitos e alternativas de ações coletivas adotando uma modalidade resolutiva para as questões sociais, que nos impulsionam na direção de respostas sólidas às novas especificidades do tema.

As atuais transformações de um mundo globalizado e infectado com esse novo vírus, exige a superação de olhares ultrapassados, já que garantia à vida é o interesse primordial rumo a todos os segmentos da coletividade. Com essa filosofia o significado do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social na esfera estadual, tem o objetivo de garantir não apenas os direitos de cada cidadão, mas fazer a diferença especialmente para grupos em situação de vulnerabilidade e risco social.

A contribuição social do Estado é primeiramente transformar o fundo público em recursos financeiros aplicáveis na redistribuição de políticas sociais, permitindo dinamizar a atuação em campo criando contato e acesso a bens e serviços vitais, em execução direta e primordial de atendimento, com eficiente coordenação e transparência. Deve ainda a Secretaria encarregar-se de capacitar gestores e monitorar a execução dos planos nos municípios para que novas ações sejam colocadas em prática em curto prazo, garantindo execução de ponta.

Com essa filosofia e dentro desse contexto foram iniciados os processos de um trabalho de aproximação e contato direto com moradias, barracos e também aglomerados habitacionais subnormais, cravando o programa Alimento Solidário diretamente no âmago de um milhão de famílias entre as mais fragilizadas da população. Esse programa tem base em análise técnica e estatística dos cadastros de pessoas em situação de vulnerabilidade, direcionando as entregas do programa compatibilizadas com as características de extrema pobreza dos beneficiários.

Levando em conta os índices de incidência e visando minorar os efeitos e propagação do coronavírus através, também, da alimentação, a Secretaria elaborou a cesta de alimentos que se diferencia da tradicional, já que a mesma vem suprida com alimentos de alto teor proteico, conforme orientação e laudo técnico da nutricionista chefe do Hospital Israelita Albert Einstein, a ser entregue nos equipamentos de apoio da assistência social do Estado, evitando filas e aglomerados.

Desenvolver o bem-estar social é uma estrada de mão dupla, ou seja, a ação em prol de pessoas que necessitam de algum tipo de benefício, provoca um incomensurável retorno de apoio pautado na cidadania. A adesão de particulares e empresários que estão participando com entusiasmo em reuniões virtuais com o governador João Doria tem conseguido prover a famílias fragilizadas, a força e resistência necessárias para que se mantenham em isolamento, com saúde, defesas em alta, perspectivas favoráveis e justiça social.

*Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo