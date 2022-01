Uma conversa da tia juíza com a sobrinha jornalista sobre ‘essa polêmica do Uber’

Sobrinha: E essa polêmica do Uber teria que acabar e toda a Justiça teria que ficar do lado do motorista, Olguinha (sim, nenhum dos meus amados sobrinhos me chama de tia, e ainda ganhei, desde sempre, um diminutivo carinhoso…). Todo mundo sabe que o motorista ganha pouco, não é?

Eu: A Justiça tem que julgar tecnicamente. Não fica do lado de um ou de outro, ou não será Justiça. A Justiça se apequena quando se mistura à ideologia. A lei deve proteger, quando necessário, e não o Juiz. Nunca, ou não será um bom Juiz, ainda que leve a fama de benevolente, hoje tão midiática. O Juiz diz o direito, tecnicamente, a favor de um ou de outro, ou seja, segundo a lei e a Constituição. Não cabe ao Juiz julgar se existe vínculo pelo prisma do valor, ainda que pequeno, do ganho do motorista. O vínculo, para ser reconhecido, tem seus requisitos próprios.

Sobrinha: Mas o motorista não trabalha para a Uber, não ganha da Uber, não depende da Uber para trabalhar? Não é tudo igual ao que o empregado faz?

Eu: Você tem razão. Tem muita semelhança mesmo. O motorista da Uber presta um serviço pessoal, recebe por isso e trabalha ou pode trabalhar com habitualidade. Como o representante comercial, que não é empregado; como o estagiário, que não é empregado; como o motorista de transporte rodoviário de cargas, que não é empregado; como a manicure, que não é empregada… O problema aí não está nas semelhanças, mas na diferença, que reside num dos requisitos, e o mais importante de todos…

A diferença está no requisito da subordinação. O motorista escolhe quando e quanto vai trabalhar. É a vontade dele que impera na prestação, e não a ordem dada pela empresa.

Sobrinha: Mas um vendedor empregado que trabalha fora da empresa não tem essa liberdade também?

Eu: Sim. Pode ter. Mas se tiver, é porque a empresa não controla ou não tem meios de controlar quanto e quando o vendedor externo está trabalhando, a não ser pelo resultado ou pelo número de atividades perante o cliente.

No caso da Uber, o sistema informa a data e hora da corrida e, portanto, se houver vínculo – que vai resultar no pagamento, além do percentual da corrida, de férias com 1/3, 13º salário, FGTS etc.-, a empresa terá que pagar adicionais pelas horas extras, se o horário legal for extrapolado, adicionais relativos às horas trabalhadas aos feriados ou folgas, hora noturna – e acredite ou não a hora noturna tem, segundo uma ficção legal, 52minutos e 30 segundos. Tudo isso com reflexos nas verbas do contrato de trabalho, que sozinhos, aumentariam em, mais ou menos, 30% a remuneração.

Sem dizer que a Uber pode ser condenada a pagar pela manutenção do veículo, uma vez que é considerada uma empresa de transporte e não de tecnologia. Se a Uber usa o veículo do motorista, e se esse for reconhecido como empregado, ela pode ser responsabilizada pelo custo que é hoje endereçado ao motorista.

Sobrinha: Você falou que a Justiça não pode olhar para o ganho do motorista, mas esse argumento está levando em conta o outro lado da mesma moeda, ou seja, a perda financeira da empresa, não é? Estou vendo que você está a favor da empresa…

Eu, sorrindo: Quem perde o processo ou quem tem uma opinião formada com base no que diz a mídia, pode achar que o Juiz “está do lado” de uma das partes…Estou levando em conta os custos da empresa pelo prisma da subordinação: os custos da empresa aumentariam segundo a vontade exclusiva do motorista, e aí é que mora o erro, no meu entender, de se considerar a existência de vínculo. Você já viu um empregado decidindo quando e quanto quer trabalhar e, por consequência, quanto vai ganhar além do valor do próprio serviço?

Quando o empregador controla ou tem como controlar o horário, é ele quem delimita a jornada de trabalho do empregado. Ele é que paga um “plus” considerável, dependendo de como o serviço é prestado. Então é ele que tem que determinar, até para ter um mínimo de planejamento, como e quando os serviços devem ser prestados, e, por consequência, qual o valor dos encargos que geram a extrapolação da jornada, por exemplo. Isso se chama “jus variandi”. Esse é um poder conferido ao empregador, sem o qual ele não tem como fazer a empresa funcionar.

Se existisse vínculo de emprego nessa hipótese, esse “jus variandi” seria retirado do empregador e conferido ao motorista da Uber, o que inviabilizaria o contrato e até o funcionamento da empresa.

Assim, se o motorista que tem a jornada controlada – efetiva ou potencialmente – tem o poder de autodeterminar seu horário ou sua frequência, empregado não é, pois ele detém o poder equivalente ao “jus variandi” do empregador. É por isso que, no direito civil, que também é aplicável ao direito de trabalho, é nulo o contrato quando seus efeitos ficam ao puro arbítrio de uma das partes. Não é possível que um seja responsável pelo pagamento – além do valor do próprio serviço -, que deriva exclusivamente da vontade do outro.

Sobrinha: Mas a Uber não pune o motorista como o empregador, que em determinadas circunstâncias, pode punir o empregado?

Eu: Sim, mas todos os contratos de prestação de serviços possuem cláusulas punitivas. O representante comercial, por exemplo, pode ter seu contrato rescindido por justa causa, mas não é considerado empregado.

Sobrinha: Mas, voltando, por que não se usa o mesmo critério que é usado para o trabalho externo?

Eu: O Juiz atua de forma retrospectiva. Além disso, ele não inova, ou não cria espécies contratuais típicas, segundo a natureza do trabalho. Isso cabe ao Poder Legislativo. Como há possibilidade de controle de horário pelo aplicativo, a prestação, do jeito que é o serviço por aplicativo, seria externa com controle, e geraria, segundo a lei, o “plus” dos adicionais e reflexos que eu narrei.

Não é demais destacar que nos contratos por aplicativo a liberdade de escolha do prestador é principal característica. Não cabe ao Judiciário alterar as regras contratuais, até porque os contratos são privados, ainda que devam observar a lei.

Sobrinha: Como o vínculo foi reconhecido nos países desenvolvidos? Sabemos mais de Justiça que eles?

Eu: Não, não sabemos. Mas o vínculo reconhecido nos outros países em nada se parece com o nosso. Os sistemas jurídicos são diferentes. Na maioria dos casos, foi garantido um mínimo de proteção, como férias, remuneração mínima legal, ou seguro… Quem usa esse argumento o faz apenas como reforço da tese. Mas todos sabem que não há como se igualar sistemas jurídicos tão diferentes.

Sobrinha: E o que poderia ser feito para melhorar a situação do motorista?

Eu: Uma lei específica ou uma Convenção Coletiva da categoria, que garantam uma proteção mínima e que observem a tipicidade da relação de trabalho.

Sobrinha: Você disse relação de trabalho! E, a propósito, quem é o Juiz que deve julgar esses casos da Uber?

Eu: De trabalho, não de emprego. E nesse caso, como diz claramente a nossa Constituição, é o Juiz do Trabalho quem tem que, por primeiro, atuar em processos em que se pede o vínculo. Somos uma Justiça Especial, ou Especializada, daí que nós é que devemos julgar tais processos. A Justiça Comum julga tudo o que não for especial – isso se chama competência residual.

Sobrinha: Mas vai julgar para não julgar, ou não reconhecer o vínculo?

Eu: Se não há vínculo, pode haver reparação de danos, materiais e morais, por exemplo. Se o motorista pedir, podemos apreciar tais pedidos.

Sobrinha: Entendi. Parece lógico. Não deveria causar essa controvérsia toda…

*Olga Vishnevsky Fortes, juíza titular da 7.ª Vara do Trabalho de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT) e pós-graduada em Processo Civil e Administração Judiciária